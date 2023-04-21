Erdoğan: ''Faiz yükselemez, düşecek''

İstanbul'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonunu işaret ederek enflasyonla mücadele mesajı verdi. Erdoğan, "İktidarda olduğumuz sürece faiz devamlı düşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

"Bugün bayram namazını Ayasofya'da kıldık. Cuma namazını da Sultanahmet Camii'nde kıldık. İlk bir ay boyunca doğalgazın ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşattık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız.

Bu 7'li masa Karadeniz Gazı için "Hani nerede?" diyorlardı. Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğalgaz ne zamandır Filyos'ta yanoıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz.

Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşatıtğımız bayramları önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz.

Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir. Aldığımız tedbirlerle en aza indirme gayretindeyiz.

Bir toplu iğne bile üretmezken bu ülke şimdi İHA, SİHA, Bayraktar, Kızıl Elma, TCG Anadolu'yu üretiyoruz.

"FAİZ YÜKSELEMEZ, DÜŞECEK"

Önümüzdeki engelleri nasıl kaldırdıysak, enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, Türkiye'de faiz düşecek."