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Erdoğan hakkında olay iddia: ''Ameliyata hazırlanıyor!''

Erdoğan hakkında olay iddia: ''Ameliyata hazırlanıyor!''
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Gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ameliyata hazırlandığını ve ameliyattan sonra görevine devam edip etmeyeceğine karar vereceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak gazeteci Can Ataklı sosyal medyadan gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. "Erdoğan’ın yeni bir ameliyata hazırlandığını" iddia eden Can Ataklı, Erdoğan’ın ameliyattan sonra görevine devam edip etmeyeceğine kendisinin karar vereceğini iddia etti.

 

Etiketler can ataklı recep tayyip erdoğan görev ameliyat sağlık durumu
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