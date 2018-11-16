Makam aracı kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı
Makam aracı kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı
Meteoroloji o bölgeleri uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
Meteoroloji o bölgeleri uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
İki saat içinde 41 kilo 655 gram ele geçirildi
İki saat içinde 41 kilo 655 gram ele geçirildi
Erdoğan ile Trump'tan önemli görüşme: Kaşıkçı, FETÖ, PKK
Erdoğan ile Trump'tan önemli görüşme: Kaşıkçı, FETÖ, PKK
Bakan müjdeyi verdi: ''Sona yaklaştık''
Bakan müjdeyi verdi: ''Sona yaklaştık''
Akın akın geliyorlar... Esnaf çareyi buldu !
Akın akın geliyorlar... Esnaf çareyi buldu !
ABD'den Kerkük petrolü ve Türkiye açıklaması
ABD'den Kerkük petrolü ve Türkiye açıklaması
MOBESE'nin ''B''si için flaş karar !
MOBESE'nin ''B''si için flaş karar !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 16 Kasım 2018 22:32

Erdoğan ile Trump'tan önemli görüşme: Kaşıkçı, FETÖ, PKK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan ile Trump'tan önemli görüşme: Kaşıkçı, FETÖ, PKK
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra, Cemal Kaşıkçı cinayeti, ABD'de devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye'de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Erdoğan, Trump'a, Kaliforniya'daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kalan iki lider, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD'nin daha yakın işbirliği içerisinde olmasının önemini vurguladı.

İki lider, Münbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, sürecin bir an önce tamamlanması konusunu da görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin PKK terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi.

Fransa'da gerçekleştirdikleri görüşmede ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasında kararlılıklarını teyit etti.

trump , kaşıkçı , fetö , erdoğan , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM