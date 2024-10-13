Erdoğan ilk sinyali verdi: İşte kabinenin koltuğunu kaybetmeye aday Bakanları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan kabinede revizyonun sinyallerini verdi. 5 bakanın koltuğu tehlikede...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

AK Parti ve kabine içinde değişiklik sinyali veren Erdoğan, "Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir." dedi.

​AK Parti'de bir değişim süreci yaşandığı belirtilen Erdoğan "Siz de defaatle bir yenilenme olacağını söylüyorsunuz. Peki değişim sadece kadrolarda mı olacak, yoksa parti programında, parti tüzüğünde bir değişim de görür müyüz?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir."

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından özellikle son günlerde artık çığrından çıkan kadına, çocuğa ve sokak hayvanlarına şiddet ve cinsel istismar vakaları sonrasında 5 Bakan'ın adı "revizyona uğrayacak bakanlar" listesine girdi.

İşte kulislerde konuşulan görevden alınması muhtemel bakanların listesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya