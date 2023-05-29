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Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü: Yeni kabinede olacak mı?

Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü: Yeni kabinede olacak mı?
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2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına geçeceği iddia edilen ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştü.

Ankara'da seçim sonrası gözler yeni kabineye çevrilirken önemli bir görüşme gerçekleşti. Sandıktan zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.

YENİ KABİNEDE YER ALACAK MI?
14 Mayıs seçimlerinden önce Mehmet Şimşek ismi birçok kez seçim sonrasında oluşturulacak yeni kabinede yer alacağı haberleri ile gündeme gelmişti. Şimşek'in ekonominin başına geçeceği öne sürülüyor.

 KALIN: DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni kabinede görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendirmiş, "Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler MEHMET ŞİMŞEK KABİNE GÖRÜŞME
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