  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan’daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir havanın hakim olduğunu belirtti.

Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını dile getirdi. 

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun imkân ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin de en etkin biçimde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Minsk Anlaşmaları temelinde, diyalog yoluyla çözümlenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Etiketler recep tayyip erdoğan nato Jens Stoltenberg
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir damla bile su kalmadı! ''Dünya'nın nazar boncuğu'' yok oluyor
İstanbul Valisi resmen açıkladı! İşyerlerinin kapanış saatlerinde değişti!
Ryan Donk'tan ''seks partisi'' iddialarına yanıt
İstanbul'da mağazalar ve AVM'ler erken kapanacak! İşte yeni çalışma saatleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den başbaşa iftar
Camdaki Kız dizisindeki ''fantezi odası'' sosyal medyayı salladı
Emekli amirallere ikinci sabah operasyonu
Patronunun tacizine uğrayan kadının intikamı ağır oldu
Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler sergilendi