  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi. Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Binyamin Netanyahu’ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria’da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

Etiketler netanyahu israil recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acil serviste ilginç anlar! Gören dönüp bir daha baktı
165 bin kişilik dev anket! Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
AK Parti 2023 seçimleri için ilk kez tarih verdi
Memura sosyal medya cezası için AYM'den tarihi karar
Beşiktaş'ın yapamadığını Adana Demirspor yapıyor: Dünyaca ünlü yıldız imza atıyor
Teröristin kullandığı 4 cep telefonunun sırrı ortaya çıktı
Taksim bombacısı sorguda itiraf etti: ''Yalnız değildim''
Bodrum sokakları göle döndü
Selçuk Geçer: ''Dolar değil, dolar endeksi düşecek''
TRT ekranlarında skandal ifade! Tepkiler çığ gibi