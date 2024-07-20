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Erdoğan ve Özel'den koyu sohbet

Erdoğan ve Özel'den koyu sohbet
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında düzenlenen etkinlikte yan yana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in yakın sohbeti dikkat çekti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte devlet erkanı da katıldı.

Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de KKTC'deki kutlamalarda bulundu.

Protokol gereği, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP lideri Özgür Özel yan yana oturdu.

Özel ve Erdoğan'ın bir süre sohbet ettiği görüldü. İkilinin objektiflere yansıyan sohbette ne konuştuğu ise henüz açıklanmadı.

Etiketler Kıbrıs recep tayyip erdoğan özgür özel
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