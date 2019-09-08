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  4. 08 Eylül 2019 18:04

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde kurulacak olan güvenli bölge hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa kendi yolumuza gideriz" dedi.

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için "Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile 5,10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değildir" dedi.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ABD ile Suriye’de Fırat’ın doğusunda kuracağı güvenli bölgeye ilişkin, “Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“EYLÜL BİTMEDEN GÜVENLİ BÖLGE KURULMAZSA KENDİ YOLUMUZA GİDERİZ

Türkiye’nin bölgede yuvalanan terör örgütünü ortadan kaldırmayı hedeflerken ABD’nin terör örgütü ile Türkiye’yi aynı zeminde idare etmenin hesabını yaptığını söyleyen Erdoğan, “Eylül ayı bitmeden Fırat’ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır.” dedi.

Güvenli bölge konusunun 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş olmadığını belirten Erdoğan, “Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız.” diye konuştu. 

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