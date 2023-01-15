Erdoğan'dan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı için ilginç benzetme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz Cumhurbaşkanı adayını açıklamayan Altılı Masa'yı "üçüncü sınıf sokak tiyatrosuna" benzeterek "talimatla hareket edecek güdümlü bir figür tarifi yapıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor. Altılı Masa'yı eleştiren Erdoğan "Masacıların, nasıl bir Türkiye vaat ettiğini hepiniz görüyorsunuz. Ne diyorlar, hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, hepsi bakanlık alacakmış. Böyle memleket mi idare edilir?" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"TAHIL KORİDORUNDA SORUNU ÇÖZEN ÜLKE TÜRKİYE OLDU"

Rusya Ukrayna olayında Türkiye'nin konumunu gördünüz. Tahıl koridorunda sorunu çözen ülke Türkiye oldu. Herkes Rusya'ya saldırırken biz saldırmadık. Putin, 'tahılı bilabedel gönderiyorum' dedi. Biz de 'fabrikalarımızda una çevirir fakir Afrika ülkelerinde göndeririz.' dedik. Karadeniz tahılının yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş, Afrika'ya yüzde 14 gönderilmiş. Şimdi dengeleyip Afrika'ya göndererek beklentilerine cevap vermiş olacağız.

Bütün bunlar devam ederken, biz Türkiye'de yatırımlara devam ediyoruz. Durmak yok yola devam. Cuma günü tarihi bir adım attık. 36 bin metrekareyi geçen kullanım alanı ile Rami Kışlasını İstanbulumuzun bir numaralı kütüphanesi haline getirerek bunun gururunu yaşadık. Öğrencilerimiz burada çorbasını, çayını içecek. Ücret yok. 24 saat icabında evinde değil, gelecek orada çalışacak. Oralar, mezbelelikti, rezaletti rezalet. Orada top sahası vardı. Orada futbol da oynadık. Orada video kayıtlarını da göstererek, nereden nereye. Mesele bu.

Rami Kışlası'nda gençlerle sohbet ettik. Gençler, 'Başkanım 5 dakikada okulumuzdan buraya geliyoruz' dediler. Böyle bir kütüphaneye kavuşmuş olmak bizim için bir iftihar meselesi. İlk etapta, 200 bin civarında kitapla başlayacağız ama yetmez. Kültür Bakanlığı'mıza ek bütçe ile uluslararası ülkelerin değişik yayınlarını da oraya kazandırarak yurtdışından da akademisyenlerin buraya gelip ilgi duyacağı bir merkez haline getireceğiz. Her alanda gençlerimizin yanında olacağız. Bundan sonra da siz gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu eserler, 100. yılımızı kutlamanın bir adıdır, markadır.

"ESKİ TÜRKİYE İLE ESKİ TÜRKİYE ARASINDA BİR SEÇİM YAPACAĞIZ"

Son 20 yılda hayata geçirdiğimiz adımlarla, ilmek ilmek dokuyarak ülkemizi bugünkü haline getirdik. Türkiye artık altyapı sorunu yaşamıyor. Güvenlikle ilgili sorunlarımızı vardı, bunları hallettik. Artık gece 12'de benim vatandaşım sokağa çıkabiliyor. Terör örgütleri ayağımıza bağ oluyordu, başlarını ezdik. Her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Ülkemizi ekonomik olarak 20 yıl öncesi ile kıyaslanmayacak bir hale getirdik. Elbette zorlandığımız zamanlar oldu. Saldırılara, ihanetlere maruz kaldık. Kendimiz bedel ödesek de milletimizin hiçbir ferdinin ayağına taş değmesine müsaade etmedik. Yeni bir hamle ile ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmak için hazırlık yapıyoruz. Bunun için en önemli sınan 2023 seçimleridir. Millet olarak sadece adaylar arasında seçimde bulunmayacak, aynı zamanda eski Türkiye ile eski Türkiye arasında bir seçim yapacağız.

"ÜLKE NASIL YÖNETİLİR BİLMİYORLAR"

Masacıların, nasıl bir Türkiye vaat ettiğini hepiniz görüyorsunuz. Ne diyorlar, hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, hepsi bakanlık alacakmış. Böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalettir, cehalettir. Ülke nasıl yönetilir bilmiyorlar. Biz 20 yıl bu ülkeyi yönettik. Bunların anayasadan da haberi yok. Hemen seçime gideriz, diyorlar. Seçime gitmenin de şartları var. Daha seçim mi kazandın, cumhurbaşkanı mı seçtin. Onca toplantı yaptılar, ortaya hiçbir şey koyamadılar. 3. sınıf sokak tiyatrolar dışında gençlerin ilgisini çekecek hiçbir adım atamadılar. Yurt dışından şunlar bunlar geliyor. Merkel'in danışmanıymış falan. Bu ülkeye milli yöneticiler lazım. Talimatla hareket edecek bir figür tarifi yapıyorlar.

DAVUTOĞLU ELEŞTİRİSİ

Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcıları açıklamasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, "Bir dakika. Bunu diyen profesör. Profesörler her şeyi bilirler ya. ... Bunlar siyaseti bilmiyor ama inşallah bu seçimlerde öğrenecekler. Bunlar yanımızda bu kadar kaldılar ama hiçbir şey öğrenememişler" dedi.