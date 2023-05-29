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Erdoğan'dan Beştepe'de çok özel buluşma

Erdoğan'dan Beştepe'de çok özel buluşma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki konuşmasının öncesinde Cumhur İttifakı'ndaki partilerin liderleriyle ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki balkon konuşmasının ardından ittifaktaki parti genel başkanları ile ittifak dışında kendisine destek veren liderlerle görüştü.

AA'nın haberine göre Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (Büyük Birlik) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı kabul etti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Kabulde yer almayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye geldi ve diğer liderle seçmenleri selamladı.

Etiketler Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zekeriya Yapıcıoğlu Önder Aksakal Sinan Oğan Recep Tayyip Erdoğan Fatih Erbakan
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