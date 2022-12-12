Erdoğan'dan enflasyon ve çocuğa cinsel istismar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndaki Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan hem enflasyon hem de Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen 6 yaşındaki küçük kıza istismar iddiaları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT, memur ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durumun ele alındığı kritik toplantı 3 saat sürdü.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" dedi. Erdoğan ayrıca Hiranur Vakfı'nın kurucusunun da kızını 6 yaşında evlendirdiğine dair iddialar için de sessizliğini bozdu ve "Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik durumunu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşta istismar faciasını kabul etmemiz mümkün değildir. Geçmişteki ihmal ve eksiklikler soruşturma kapsamında ele alınmıştır. Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlarda hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız. Bu konuyla ilgili en önemli hukuki ve fiili reformlar bizim dönemimizde hayata geçirilmiştir. Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın, senin böyle hassasiyetin yok." dedi.

Erdoğan ayrıca konuşmasında yüksek öğrenim burslarını da açıkladı. Lisans öğrencileri için 850 TL olan burs miktarı 1250 liraya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kumluca ve Finike'deki sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürmektedir.

Bu hafta da yurt içinde ve yurt dışında programlarla ülkemize eser kazandırmayı, milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Samsun'dan Erzurum'a milli mücadele adımlarının her biri bizim için geçmişten geleceğe bir muhasebe meselesidir. Cumhuriyetimizin 100. yılı sevincini yaşamak öyle sadece lafla, sözle olmaz. Bizim için 100. yıl demek istiklalimize yakışır eserlerle milletimizin karşısına çıkmak demektir.Büyük atılımlarımızı Türkiye Yüzyılı başlığı altında 2023'ten başlayarak önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğiz.

Sürekli aynı şeyleri yaparak her seferinde farklı şeyler bulmak siyasete bakış tarzı olamaz. Yokluk ve yoksulluk içinde kurduğumuz Cumhuriyetin meşrutiyet kaygısı ve kendi ayakları üzerinde durma endişesi kalmamıştır. Cumhuriyetimizin ilk 100 yılında vaktimizi boşa tüketen tartışmaları geride bırakmalıyız. Bu mücadeleyi 85 milyon hep birlikte yöneterek tüm dostlarımıza tüm insanlıkla el ele vererek başarıya ulaştıracağımıza inanıyoruz. Hayal ettiğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için milli iradeyi herkesin kabul etmesi ve buna uygun davranması gerekmektedir. Bugün de ülkemizin üzerinde karanlık hesaplar yapan emperyalist güçlere karşı aynı mücadeleyi tek vücut vermeliyiz. Hala irade gücü yerine emperyalistlere bel bağlamak tarihten ders almamak demektir. Türkiye Yüzyılı ile evlatlarımızı güvenlik ve refah seviyesine çıkarmak istiyoruz.

"HAYIR VE HİZMETLE YARIŞARAK TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA ETMELİYİZ"

Demokrasimizi de kalkınmamızı da yerli ve milli anlayışla ilerletmemiz gerekiyor. Başörtüsü teklifi ülkemizin sorunlarını milli irade gücüyle çözme kararlılığının son örneğidir. Böylece Türkiye vesayet döneminin en alıcı tartışma konusunu gündeminden çıkartarak daha... Bir diğer husus milli meselelerde mutlaka birlik beraberlik içinde hareket etmeyi başarabilmemizdir. Bu milletin başka devleti, vatanı yoktur. 85 milyonun her birini kucaklayan, her birinin hayallerini umutlarını ifade eden değerlerdir. Farklılıklarımızın, hırslarımızın hiçbirini bu değerlerin üzerine çıkartmamalıyız. Bu değerler etrafında hayır ve hizmetle yarışarak Türkiye Yüzyılını inşa etmeliyiz.

Ülkemizle ilgili değerlendirmeleri yaparken elbette küresel krizlerin önümüze çıkarttığı fırsatları göz ardı etmiyoruz. Doğru tespitler ve doğru hamlelerle yürümemiz gerekiyor. Biz Türkiye'yi bu genel gidişten ayrıştıracak çalışmalara ağırlık verdik. Kurduğumuz altyapının hayati önemi yaşanan her krizde daha iyi anlaşılıyor. Bu kriz elbette ciddi bedeller ödememize sebep oldu.

Terör örgütleriyle mücadelemizi kaynağında yok ederek bu sorunun üstesinden önemli ölçüde geldik. Son dönemde saldırılarını yeniden hareketlenmeye çalışan örgütün nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Bu çirkin hesapları bir kez daha bozacağız.

"KISA VADELİ ENDİŞELERİNİZLE ÜLKENİZE ZARAR VERECEK HER ŞEYDEN UZAK DURUN"

Bir diğer sorun malum enflasyon ve hayat pahalılığı. Emtia fiyatlarındaki yükselişin en belirgin faktörü olan dış sebeplerin biraz daha vakit alacağa benziyor. Tüm bu tablo içinde Türkiye'nin yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyümeye dayanan ekonomi programını sürdürmesidir. Bugün açıklanan istihdam rakamları büyümeyi göstermektedir. Buradan hem vatandaşlarımıza, üreticilerimize, perakendecilerimize seslenmek istiyorum. Ülkenize güvenin, sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişelerinizle ülkenize zarar verecek her şeyden uzak durun.

Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde +40'lı ortama ineceği gerçekken hala etiketlerin başka fiyatlarla belirlenmesi doğru değildir. Yılbaşında bu çerçeve hareketlenmeyi yakından izleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz.

6 YAŞINDA "EVLENDİRME" SKANDALI

13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız.

Hadiseyi milletimizin inancı ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır.

Yapılan çalışmaları görmezden gelen bir muhalefet var. Niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz. PKK'nın annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi gösterin.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Her türlü haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık, ahlaksızlık gibi bu konuyu da her seviyede takip edip, neticelendireceğiz.

KARADENİZ GAZI

Enerjinin her alanında son 20 yılda çok önemli gelişmeler kaydettik. Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna 1 kuyusunda verdiği keşifle verdik. Bugün 540 milyar metreküp rezerve ulaştık. Bölgedeki yeni keşiflerle ilgili gelişmeleri çalışmalar sonlandığında kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Günlük 10 milyon metreküp gaz üretimiyle başlayacak. İnşallah bunu günlük 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Ayrıca Karadeniz'de 8 bin kişi kesintisiz çalışıyor. İlk keşfimizi yaptığımız Tuna 1 kuyusundan itibaren 15 kuyu arama tespitini bitirdik.

Batı Karadeniz gaz ölçüm istasyonu ile gazı uluslararası şebekeye bağlayacak 36 kilometrelik boru hattını bitirdik. Bugün 7 uluslararası petrol ve doğalgaz hattına 2'si kara 2'si deniz, 2 de yer altı doğalgaz depolama tesisine sahibiz. Cuma günü genişletme fazıla 3.6 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaştıran Silivri doğalgaz depolama tesisini açacağız. Doğalgazdaki gelişmeler yanında karada da petrol arama faaliyetlerini yoğunlaştırdık. Türkiye Petrolleri'nin 5 yıl önce günlük üretimi 40 bin varil olurken bugün 65 bine çıktı. Günlük üretimimizi 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yıl 150 kuyuda sondaj programı yaptık. Adana'da 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. Yeni açılacak kuyularla buradaki üretimimizi peyderpey artıracağız.

Dünyada 2022 yılında kara yapılan bu sahadaki rezerv günümüzde yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor. Kuyu sayımızı süratle artırarak buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız. Yerli petrol ve doğalgaz ekipmanları üreten endüstrimizin üretim ve gelişim kapasitesine önemli katkılar sağladık. Kurulu enerji gücümüzü 3 kat artışla 100 megavatın üzerine çıkartarak kendi kendimize yetme yolunda önemli bir mesafe kat ettik.

TÜRKİYE AİLE DESTEKLERİ İLE 2.8 MİLYON HANEMİZE 9.2 NAKDİ KAYNAK AYIRDIK

Yaşanan gelişmeler bizi sosyal yardımları sadece en temel ihtiyaçlarına ulaşamayan vatandaşlarımızdan çıkartarak daha geniş ele almaya yöneltmiştir. Hayata geçirdiğimiz ve sürekli geliştirdiğimiz son yardım projemiz Türkiye Aile destekleri. 2.8 milyon hanemize 9.2 nakdi kaynak ayırdık. Eskiden beri devam eden engelli ve yaşlı aylıklarının ödemelerini de titizlikle sürdürüyoruz. Kasım ayında 9.4 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 2.9 milyon tutarındaki sağlık tutarını ödedik. Sadece Kasım ayında sosyal yardım programları üzerinden 10.2 milyar lirayı bulmuştur. Aralık ayında da 10.3 milyar liralık kaynakla vatandaşlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz.

Hayata geçireceğimiz yeni bir sosyal faaliyeti de şimdi gençlerimize, öğrencilerimize sesleniyorum. Başarı teşvik programı... Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 oranına varan tutarda destek verilecek. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu program için 1.5 milyar liralık bütçe ayırdık. Evlatlarımızın eğitimini destekleyen bu programın hayırlı olmasını diliyorum.

Depremden doğrudan zarar görüp görmediğine bakılmaksızın bu bölgedeki esnafa Halkbank'tan kredi kullananların ödemeleri 3 ay ertelenecek. Erteleme kararımızın Düzce'deki hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

YÜKSEK ÖĞRENİMDE LİSANS BURS ORANI 1250 LİRA

Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itibariyle lisansta 850 idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700, doktorada 2500 liraya yükseltmiştik.