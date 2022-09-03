Erdoğan'dan ''gece yarısı'' ataması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na atama yapıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Rekabet Kurulu'na Atama yapıldı.

Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı'na Ahmet Algan, Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Şükran Kodalak ile Hasan Hüseyin Ünlü atandı.

Atamaların, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanunun 22 ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.