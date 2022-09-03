  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan ''gece yarısı'' ataması

Erdoğan'dan ''gece yarısı'' ataması

Erdoğan'dan ''gece yarısı'' ataması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na atama yapıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Rekabet Kurulu'na Atama yapıldı. 

Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı'na Ahmet Algan, Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Şükran Kodalak ile Hasan Hüseyin Ünlü atandı. 

 Atamaların, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanunun 22 ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Etiketler erdoğan cumhurbaşkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Listedeki şehirler şaşırttı: Hangi il döviz hangi il Türk Lirası biriktiriyor?
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Koronavirüse yakalanan Bakan Koca'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Kapıkule'yi sel vurdu: Araçlar mahsur kaldı, çıkışlar durduruldu
Photoshopu abartan Deniz Seki'den eleştirilere yanıt: Alın ağzınıza çiğneyin
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte indirim
Bakan Koca gece yarısı paylaştı: Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği...
Terörden temizlenen o bölge, saklı cennete dönüştü
Ünsal Ban ifadesinde her şeyi anlattı: ''Peker geçmişte eşimle mesajlaştığını söyledi''
Hafta sonuna dikkat: Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağışlar geliyor!