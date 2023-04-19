Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün Denizli çok güçlü bir seda ile Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'ben de varım' dedi. Rabbim hepinizden razı olsun. Desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Üstat Necip Fazıl'ın o güzel ifadesiyle 'İnşallah pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz'. Hep birlikte büyüyeceğiz. 85 milyon bir olacağız. Siyasi rekabeti, siyasi husumete çevirmek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz.



Bu kutlu yola çıkarken millete hizmetkarlık yapmaya geliyoruz demiştik. Üstlendiğimiz tüm görevlerde bu sözümüzün arkasında durduk. Alçakla saldırılarla karşılaşsak da sözümüzden dönmedik. Milli iradeye helal getirmedik. Emanetinize canımız pahasına sahip çıktık.



7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu mahcubiyetle takip ediyoruz. Üç günlük çıkarları uğruna eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı.



(Millet İttifakı) Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar.