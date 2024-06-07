Erdoğan'dan ''küresel cinsiyetsizleştirme'' tepkisi: ''Bu belanın önüne geçeceğiz''

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çizgi filmlerden, sinema yapımlarına, dijital oyunlardan, sosyal medyaya kadar pek çok alanda evlatlarımız bu projelerle sık sık karşılaşıyor. Amerika başta üzere birçok batı ülkesinde, ailelerin temel endişe kaynağı çocukları objeleştiren bu sapkın akımlardır. Hep beraber el ele vererek küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum'' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ isimli yeni müfredatının tanıtım toplantısı Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

“1 TRİLYON 620 MİLYAR LİRAYI EĞİTİME TAHSİS ETTİK"

Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni muhalif modelimizin öğrencilerimiz, ailelerimiz öğretmenlerimiz ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Modelimizin hazırlanmasında emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeni modelimizin detaylarına geçmeden önce bazı temel gerçekleri ifade etmek istiyorum. Bundan 21 yıl evvel aziz milletimizin iradesini temsilen Türkiye'ye hizmet yolculuğuna başladığımızda dört önceliğimizden birinin eğitim olacağını ilan etmiştik. Bu sözümüze ve ahdimize hamdolsun bugüne kadar hep sadık kaldık. Her yıl bütçeden aslan payını, eğitime ayırdığımız gibi bu yıl da geleneği bozmayarak yaklaşık 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik. Eğitime harcanan her kuruşun, Türkiye'nin aydınlık yarılarına yapılan muazzam bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Çocuklarımıza daha iyi, daha kaliteli, zamanın şartlarına daha uygun bir eğitim verebilmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitimde yaptığımız hizmetlerin listesi oldukça kabarık. Sadece son bir yılda yaptıklarımızı dahi anlatsak uzun vakit alır. Ancak özetin de özeti mahiyetinde bazı rakamları sizlerle ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımla paylaşmakta fayda görüyorum" diye konuştu.

“BU ORANLARLA OECD ORTALAMASINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YAKALAMIŞ BULUNUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli misafirler, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından barınma ve bursların arttırılmasına, ücretsiz yemek hizmetinden, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklara kadar çok kapsamlı adımlar attık. Sadece son bir yılda 19 milyon 600 bin öğretim materyalinin baskı ve dağıtımı yapalım. Yine bu sene 20 milyon 385 bin adet yardımcı kaynak kitabı 8-12’inci sınıf öğrencilerimize ulaştırdık. 2003 yılından bugüne kadar toplam 372 bin 995 adet yeni derslik yapımını tamamlayarak eğitim camiamızın hizmetine sunduk. Geride bıraktığımız bir yılda 13bin 715 yeni dersliği ülkemize kazandırdık. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 23’e Ortaöğretimde ise 22’ye indirdik. Bu oranlarla OECD ortalamasını önemli ölçüde yakalamış bulunuyoruz. Fırsat eşitliğini güçlendirmek için okul öncesi 5 yaş okullaşma oranını yüzde 95’e ilköğretimde yüzde 98’e çıkardık. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen, 74 binin üzerinde eğitim kurumuyla toplam 20 milyonluk büyük bir aile olduk, Elhamdülillah ailemiz her yıl daha da genişliyor" dedi.

“20 BİN YENİ ÖĞRETMENLE EĞİTİM ORDUMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik. 2023 yılının Mayıs ayında tek seferde 45 bin öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Böylece tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Aynı şekilde 4 bin 366 engelli öğretmenin atama işlemlerini tamamladık. İnşallah bu sene atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımız süreci titizlikle ve şeffaf bir şekilde yürütüyor" diye konuştu.

“ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGELERİNİ 3600’E ÇIKARDIK"

Erdoğan, “Sadece atama boyutunda değil, özlük hakları ve mali imkanlar açısından da öğretmenlerimizi destekliyoruz. Söz verdiğimiz üzere öğretmenlerin ek göstergelerini 3600’e çıkardık. Fatih Projesi'yle 619 bin etkileşimli tahtanın kurulumunu yaptık. Üniversiteye girişteki katsayı farklılıklarını giderdik. 4+4+4 sistemiyle eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkardık. Meslek okullarına, üvey evlat uygulamasına son verdik. Mesleki eğitim politika belgesini oluşturduk. Sektör içi okuldan, ortaokullarda mesleki yönlendirme atölyelerinin kurulmasına kadar farklı projeleri hayata geçirdik. Öğretmenlik mesleği ve milli eğitim akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında meclisimizde görüşmeleri başlayacak" dedi.

“EL ELE VEREREK KÜRESEL CİNSİYETSİZLEŞTİRME BELASININ ÖNÜNE GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Erdoğan, “Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in hayatı ve çeşitli dersleri seçmeli hale getirdik. Bu sene seçimlik dersler havuzunu biraz daha genişlettik. Nezaket ve görgü kuralları, adabımuaşeret, Türk toplumsal yapısında aile gibi dersleri ilave ederek ailelerimizden gelen talebi karşıladık. Burada şunu vurgulamak durumundayım. Aile konusu son günlerde altını çizdiğim üzere bizim için hayati öneme sahiptir. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. Çizgi filmlerden, sinema yapımlarına, dijital oyunlardan, sosyal medyaya kadar pek çok alanda evlatlarımız bu projelerle sık sık karşılaşıyor. Amerika başta üzere birçok batı ülkesinde, ailelerin temel endişe kaynağı çocukları objeleştiren bu sapkın akımlardır. Hep beraber el ele vererek küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.