Erdoğan'dan milyonlarca asgari ücretliye kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammı için kötü haberi Suudi Arabistan dönüşünde vererek "Bir kez yapılır bu iş biter" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere gündeme dair açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç politikadan, dış politikaya, ekonomiden yerel seçimlere kadar yaptığı açıklamalar arasında milyonlarca çalışana kötü bir haber yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan 2024 yılı asgari ücret zammı için sorulan soruya verdiği yanıtta asgari ücrete 2024 yılında bir kez zam yapılacağını kesin bir dille belirterek, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter." dedi.

Erdoğan, 11 Aralık'ta görüşmelerine başlanacak yeni asgari ücrete ilişkin, "En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek" dedi.

İşte Erdoğan'ın asgari ücret sorusuna verdiği o yanıt:

“Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek. Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz. Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız.”

"Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız"

Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız.

FON VURGUNUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Erdoğan, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi çok sayıda ünlü futbolcunun da yer aldığı 'Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı' soruşturması hakkındaki soruya da yanıt verdi.

Konu hakkında ilk kez açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker. Konu yargıdadır ve yargı bununla ilgili gerekli araştırmasını yapmaktadır. Vatandaşlarımızın kolay para vaadiyle, kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir. Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Ancak bu illegal fon vaatlerine, yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen karlara karşı halkımız çok dikkatli olmalıdır" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu konularla ilgili kararlar inanıyorum ki yargı tarafından en ideal şekilde verilecektir. Buradan sakınma diye bir şey söz konusu değil. Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor. Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda burada da inşallah neticeleri alacağız."

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARI

Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes için çabalarının süreceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İsrail'in hukuk tanımaz yaklaşımı neticesinde gelinen durum, endişelerimizde haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi'' diye konuştu.

YILDA TEK ZAM TARTIŞMALARI

11 Aralık'ta başlayacak olan pazarlık görüşmelerinde kasım enflasyonu belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayından bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan AK Parti iktidarı bu yıl asgari ücrette eski plana dönüldüğünü ve 2024 yılı için asgari ücrete tek 1 zammın yapılacağını açıklamıştı. İktidarın bu kararı sonrasında Türk-İş Başkanı Ergun Atalay çok sert tepki göstermiş "hiç vermeyin, zam da vermeyin, para da vermeyin" diyerek bu karara tepkisini göstermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili açıklamasında, “Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücretle ilgili, "Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Bakan Bey 'Bu sene bir kere artış olacak.' dedi. Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın" diye konuşmuştu.

ERDOĞAN'IN DİĞER AÇIKLAMALARI

Erdoğan, öte yandan yaptığı açıklamada İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes için çabalarının süreceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İsrail'in hukuk tanımaz yaklaşımı neticesinde gelinen durum, endişelerimizde haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi.'' diye konuştu.