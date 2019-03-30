Erdoğan'dan operasyon sinyali: Davulla zurnayla gitmeye gerek yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum.

Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Biz bu ittifakı 15 Temmuz'da kurduk. O günden bugüne bu ittifak devam ediyor. Bu FETÖ denilen zalim bu ülkede ümmeti böldü. Bak, kaçtılar gittiler. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Aynı şekilde PKK terör örgütünün mensuplarını Cudi, Gabar, Tendürek'te vurduk, vurmaya devam edeceğiz.

Ülkemize yönelik saldırılardaki artışın hedefi 2023 hedefimizdeki müreffeh Türkiye yolunu kapatmaktır. Siz benim milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet Çanakkale geçilmez dediği zaman bir tas çorbaya tamah etmiştir. Bu ülkede ne patlıcan, ne domates, ne patates sıkıntısı var.

"BU İŞİ ÇOK DAHA İLERİ GÖTÜRMEMİZ LAZIM"

Bizim Kağıthane ile geçmişimiz diğerleri gibi yeni değil. Bay Kemal, Meral Hanım buraların adresini bilmez. Kağıthane'nin çöp, çukur, çamur olduğu zamanlar siyasetimizi buralarda yaptık. 1994'te neydi buraların hali. Öyle aldık buraları. Şimdi böyle bir Kağıthane yok. Bu işi çok daha ileri götürmemiz lazım.

"İNSANSIZ HAVA ARACINI KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Savunma sanayinde 17 yıl önce yüzde 20'sini karşılıyorduk, şimdi yüzde 68'ini karşılıyoruz. Artık insansız hava aracını kendimiz üretiyoruz. Daha güçlüyüz, daha da iyi olacağız. Onun için Zeytin Dalı operasyonunu başarılı yaptık. Her türlü baskıya boyun eğeceğimizi sanıyorlar. O eski Türkiye idi. Bu Türkiye başka. Bu millete bir daha inşallah Şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının acısını yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

"SEÇİMDEN SONRA İLK İŞ SURİYE"

Bu ülkenin dağlarında ve şehirlerinde terör örgütleri bir daha asla boyun gösteremeyecekler. Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

İstanbul'a belediye başkanı olduk, ilk işimiz Mercedes otobüs aldık. Bu devran değişti. Kağıthane'den bile artık metro hatları geçiyor. Bu günleri gördük. Daha güzellerine layıksınız. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Biz bu coğrafyanın tarihte farklı zenginliklerine sahip bir milletiz. Daha iyi olacağız. Güzellikleri görüyoruz altyapıda ve üstyapıda. Geçmişte Avrupa'da çalışan kardeşlerimiz, buraya ellerinde çikolata ve defterlerle gelirlerdi. Böyle bir şey yok artık. Her şey ülkemizde var.

"YARIN SANDIĞA GİTMEYİ UNUTMUYORUZ"

Pazartesi'den itibaren bir başka enerjiyle yola koyulacağız. Yarın sandıklara gitmeyi unutmuyoruz. Gitmeyenleri de muhakkak sandığa alıp götüreceğiz. Buradan da tüm Türkiye'de oturan Kağıthanelileri de arayacağız, söyleyeceğiz. Onlar da gitsin ki demokratik gücümüzü ortaya koyalım.

BAYRAMPAŞA MİTİNGİ

İşte Erdoğan'ın Bayrampaşa mitinginde yaptığı konuşmadan satır başları:

Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bayrampaşa kendine yakışanı yapmıştı. İnşallah yarın da çok daha büyük bir başarıya imza atacaktır. CHP’nin başındaki zat 9 seçimdir partisinin başında, 9’unu da kaybetti. HDP sırtını nereye dayamış? Kandil’e. Saadet’in adından başka geçmişiyle hiçbir ilgisi kalmamış. Peki bu partileri kim ve nasıl bir araya getirip karşımızda bir blok oluşturdu? Tüm milletimden bu sorunun cevabını özellikle düşünmesini istiyorum.

Birilerinin Türkiye’yi yeniden ödünç oy isteme günlerine geri götürmesine rıza göstermeyiz.

Siyasi hayatımız boyunca milli iradenin üstünlüğüne inandık ve hep bunun için çalıştık. Şimdi diyeceksiniz biz “sadece belediye başkanı seçiyoruz.” Bir kardeşiniz olarak en rahat olduğumuz alan budur.

Rastgele gökten zembille buraya bir aday göndermedik. Şimdi karşımıza birileri çıkıp ne diyor? Rövanş alacağız. Birisi çıkıyor intikam diyor. 15 Temmuz’un intikamını mı alacaksın?

Bunları Cudi’de gömdük. Gabar’da gömdük. Kandil’de gömüyoruz. İşte lider kadroyu, geçenlerde Kuzey Irak’ta vurduk. En tepe adamları şu anda komada kıvranıyor. Yanındaki 4 kişiyi etkisiz hale getirdik.

Daha seçim sonuçları belli olmadan medyada, sosyal medyada, sokaklarda, havalimanlarında, milleti tehdit etmeye, taciz etmeye, tahkir etmeye başladılar. Bu azgınlığı milletimiz cevapsız bırakır mı?

Bunların gönderdiği aday? Proje, proje... Ondan İstanbul gibi bir şehre belediye başkan adayı olur mu? Bay Kemal'e göre olur.

SULTANGAZİ MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultangazi mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, “İşte bunlara terör koridorunda, Suriye'nin kuzeyinde dersi verdik mi, Afrin'de verdik mi? Verdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Durmak yok yola devam” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen Sultangazi Mitingi'nde halka hitap etti.

Yerel seçimlerde, büyükşehir ile ilçe belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, muhtarların seçilmesinin yanında, ülkenin ve milletin geleceği konusunda da bir tercihte bulunulacağını dile getiren Erdoğan, "Çünkü karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık. Zaten kendileri de niyetlerini tüm çıplaklığıyla ifade etmekten çekinmiyorlar. İspat mı? Şöyle ekrana bakalım." diyerek, HDP'li milletvekillerin konuşmalarını vatandaşlara izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak Kandil'den yönetiyorlar. Şimdi soruyorum, Sultangazi'den Türkiye'ye sesleniyorum, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye sordu.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölgenin olmadığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bay Sezai sen Kürdistan'da mı yaşamak istiyorsun? Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Terör sevicilerini de al yanına beraber oraya gidin ama bu toprakları biz size böldürtmeyiz. Türkiye'yi bölemeyeceksiniz, buna gücünüz yetmez. Nasıl Gabar'dakileri, Cudi'dekileri, Tendürek'tekileri gömdüysek sizleri de gömeriz. Buna müsaade etmeyiz. Ne diyor, şu andaki terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Ne diyor, 'Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye, YPJ'ye dayadık' diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve Rabbimize dayadık, farkımız bu.

Bu dörtlü mekanizma, ne var bunda CHP, ne var bunda sırtını PKK'ya, Kandil'e dayayan HDP, ne var bunda maalesef içi karmakarışık sözde İYİ Parti, ne var bunda işte bir de Saadet. Ve ne diyor konuşmasında, İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşim bunlar oylarını nereye vereceklermiş? Soyadı İmamoğlu olan birisine. Ya sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesine ipotek koydun? Benim Kürt kardeşlerimin oyları ne zamandan beri, bu Sezai'nin kendisi Kürt değil ha, bu ne idüğü belirsiz. Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin oylarını yönlendiriyorsun? Var mı öyle bir şey? Yok. Şimdi Sultangazi yarın bu sandıkları öyle bir patlatsın ki benim Sultangazi'deki Kürt kardeşlerim de buna iyi bir ders versin."

"GÜNEYDOĞU'YA HİZMETİ BİZ GÖTÜRDÜK"

Güneydoğu'ya kendilerinin götürdüğü hizmetten başkasının götürülmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ya bunlar çukur kazdılar, hendekleri kazdılar. Kendilerine giden parayı Kandil'e gönderdiler. Bunlar benim Kürt kardeşlerimin istismarını yaptılar. Ne diyor, '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsınız savaş kapıdadır'. Neredesin, niye gelmediniz? Hadi gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Topunuz gelin, topunuz. İşte bunlara terör koridorunda, Suriye'nin kuzeyinde dersi verdik mi, Afrin'de verdik mi? Verdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Durmak yok yola devam. Bunların derdi başka. Belediyeler eliyle milletimize hizmet etmek değil, bizi yıkaraka ülkemizin yönetimini ele geçirmek. FETÖ'nün derdi buydu. Onun için darbe girişiminde bulundu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal ne yaptı o akşam? Tankların arasından FETÖ'cülerin koruması altında Bakırköy Belediye'sine gitti." diyerek, 15 Temmuz gecesinde havalimanında yaşadıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın Bay Kemal'e de bir ders vermemiz lazım. 9 seçim yaptı, 9'unu da kaybetti Bay Kemal. Ama koltuğu bırakıyor mu? Bırakmıyor. Biz ise 17 yıl girdiğimiz seçimlerin hepsini kazandık. Siz, bizi her zaman bir numara yaptınız. Şimdi yarın bir yenisine daha giriyoruz. Ben inanıyorum. Siz bizi yine bir numara yapacaksınız. Biz sizi seviyoruz. Biz dertliyiz, dertli." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 17 yıllık icraatını özetleyen ve CHP yönetimindeki İstanbul'dan görüntüleri içeren videoyu izleten Recep Tayyip Erdoğan, 1994 öncesi görüntüler için, "Şu rezilliğe bak. Ne diyorum ben? CHP, çöp, çukur, çamur... İşte ispatı." dedi.

İstanbul'un su sorununu çözdüklerini dile getiren Erdoğan, "Nereden nereye? Şimdi bunlar başka bir şeyin peşinde. Bu ülkede Erdoğan ve yönetiminden kim rahatsız? İşte bunlar, terör örgütleri... Hepsinin tepesine bindik. Sınırlarımız boyunca terör koridoru kurmak isteyenler tabii ki rahatsız oldu. Ülkemizi IMF'ye teslim etmenin hazırlığı içindeler. Çünkü artık IMF yok. Kardeşlerim, 23,5 milyar dolar borçla devraldım. Ödedik, ödedik, ödedik Mayıs 2013'te hesabı kapattık. Merkez Bankamızın rezervi 27,5 milyar dolardı. Elhamdülillah 100 milyar dolarları aştık. Buralara geldik. Buraya durup dururken gelmedik." şeklinde konuştu.

Bir taraftan yatırım, bir taraftan eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, tarım alanlarında adımları attıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adeta çağ atlattık. Tabii bundan rahatsız oldular. Fakat bizler Filistin'den Arakan'a, Türkistan'dan Bosna'ya kadar tüm mazlumların, mağdurların yanında yer aldığımız için, zalimler rahatsız oldu. Çünkü bu kardeşiniz, 'dünya 5'ten büyüktür' dediği için rahatsız oldular. Peki karşımızdaki ittifak niye rahatsız oluyor? Çünkü bunların Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması, güçlenmesi diye bir dertleri yok. Tek dertleri var, 'Tayyip Erdoğan gitsin'. Tamam gitsin de milletimize ne teklif ediyorsunuz, kimi öneriyorsunuz? Ülkeyi, kendi partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu'na mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi, emirleri Kandil'den alan eş başkanlara mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi ortaya çıkışından girdiği ittifaka kadar her şeyi karışık olanlara mı teslim edeceksiniz? Madem yerine talip değilsiniz Tayyip Erdoğan'ı gönderip de ne yapacaksınız? Aslında yapacakları belli. Türkiye'yi yeniden, bizden önceki istikrarsızlık, kaos, yoksulluk, yolsuzluk, yokluk, çöp, çukur, çamur dönemine geri götürecekler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz."

"MUTLAKA SANDIĞA GİDİN"

Sultangazililerden yarın sandıklara mutlaka gitmelerini isteyen Erdoğan, "Muhakkak gidelim, gitmeyenleri de götürelim. Onun için ben sizi yarınki seferberliğe davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini, "Bizim için Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza böyle bir şey var mı? Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Bizde ayrım yok. Onun için aman, işi sıkı tutuyoruz, sandıklara sahip çıkıyoruz. Yarın akşam buradan müjdebekliyorum." diye tamamladı.

GÜNGÖREN MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güngören mitinginde konuştu.



İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Şimdiye kadar sizin emanetinizi yere düşürmedik. Zalimler karşısında eğilmeyecek bükülmeyecek ve meydanları bırakmayacağız. Daha fazla mesai harcayarak milletimizi en güzel hizmetlerle buluşturduk ve buluşturacağız.

Yarın sandıkta bu CHP’ye gereken dersi veriyoruz. Hazırız değil mi? Fazla da zamanımız kalmadı artık saatler var… Bu Haliç’i biz temizledik bay Kemal… Bak İzmir Körfezi’ni neden temizlemiyorsunuz? Çünkü CHP; çöp, çamur, çukur, pislik…

Şimdi değerli kardeşlerim yeni adımlar atıyoruz. Bakırköy İDO Bağcılar Kirazlı metro hattının yapımına devam ediyoruz. Merter’e bir aktarma merkezi kuracağız. Güngören meydanı ve çevresini kapsayan büyük bir alanda düzenleme yapacağız. İnsanlarımıza bir gençlik merkezi, Millet Bahçesi kazandıracağız.

Buradan Tüm Türkiye’ye seslenmek istiyorum. Türkiye yarın yine bir sandık imtihanı yaşayacak. Belediyelerimiz vasıtası ile milletimizin hizmetkârlığına talip olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biz milletimize Belediyede kendimizi ispatlayarak ülke yönetimine gelmiş bir kadroyuz. Kimi yerlerde sadece kendi partimize kimi yerlerde cumhur ittifakı olarak sizlerden destek istiyoruz. Ancak bu seçim tıpkı son 6 yıldaki tüm seçimler gibi belediye başkanlarının seçiminin ötesinde nasıl bir Türkiye istediğimize de karar vereceğiz.

KANDİL'DEN TALİMATLAR GELİYOR

Kandil’den talimatlar geliyor. Kürdistan’da oylar nereye verilecek malum, Batı’da da AK Parti’ye ve MHP’ye oy kaybettireceğiz diyor Bay Sezai… Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı be hey gafil… Terör sevicileri de senin gibi al yanına defolun Irak’ın kuzeyine gidin orada Kürdistan var…

Biz böyle kenetlendikçe bunlara su yok. Bak CHP’nin Adalar’da adayı var Bay Kemal İstiklal Marşı okuyor o ise dut yemiş bülbül gibi duruyor. Niye çünkü bunlar HDP’li ama CHP’nin adayı… CHP diyor ki bizim onlarla ilgilimiz yok. Sizin o kapalı kapılar arkasında ne tür anlaşmalar yaptığını biz biliyoruz. Sadece o mu bir de onların yanında İYİ Parti ile Saadet var. Şimdi bu dörtlü mekanizmaya pazartesi günü derslerini veriyor muyuz?

Adalar’daki vatandaşlarıma sesleniyorum. Gelin oradaki Özlem hanım kardeşime sahip çıkın. Çıkın ki Adalar hizmet görsün. Bakın şimdi biz Yassıada’yı muhteşem bir uluslararası toplantıların yapacağı bir alana çeviriyoruz. CHP bundan anlamaz biz şimdi orayı demokrasi ve özgürlükler adasına dönüştürüyoruz.

"YUSUF'UN HESABINI SANDIKTA SORUN"

Bunların neler yaptığını hep beraber anlatın. Bu Sezai denen adam Kürt de değil ha ne idiğü belirsiz birisi. İşte bu muhalefet heybesinde biriktirdiği tüm iftirayı yalanı miting meydanlarında ortalığa saçtı. Seçim ofislerimizi kundakladılar adaylarımıza saldırdılar. Broşür dağıtan Yusuf’umuza saldırdılar hakaret ettiler. İşte o Yusuf’un hesabını da yarın sandıkta sorun."

BAHÇELİEVLER MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Bahçelievler’de konuştu.



İşte Erdoğan’ın konuşmasında satır başları:

Biz milletiyle yaşayan yol yürüyen bir kadroyuz.

Kardeşlerim yarın gelin sandıklarda bu kirli ittifaka zillet ittifakına öyle bir tokat atın ki bir daha bunlar belini doğrultamasın. Bunlarda ne ararsan var Kandil var, çıkar var.

İstanbul’da neden PKK’nın arkasında olduğu parti seçime girmiyor. Çünkü bunlar CHP’nin destekçisi. Listelerden belediyelere sızmak istiyor.

Beyaz kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda sizin için milletimiz için mücadele ediyoruz.

İstiklal marşımız dinmesin istiyoruz. CHP’nin Adalar belediye başkan adayı İstiklal Marşımızı söylemiyor.

Bölücü örgütü bitirmek için birbirinden başarılı operasyonlar yapıyoruz.

Operasyonlar devam ediyor ve devam edecek. Teröristler bitene kadar bunlara devam edeceğiz.

Kürt kardeşlerimin sırtından menfaat kazanmak isteyenler var.

Terör koridorunu ne hale getirdiğimizi gördünüz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.

Bir gece ansızı gelebiliriz.

Bundan sonraki süreçte davulla zurnayla gitmeye gerek yok. Hazırlıklarımız tamam. Bir gece ansızın gelebiliriz.

Hep birlikte oylarımızı kullanacağız. Herkesten, özellikle de İstanbullu hemşehrilerimden yarın mutlaka sandığa gitmelerini rica ediyorum.