Erdoğan'dan Özel'e şiir, İmamoğlu'na Trump tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turu öncesinde düzenlediği basın toplantısında CHP lideri Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu çok ağır ifadelerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerikan yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir, havanda su dövme çabalarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turu öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, "Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayacak 4 günlük ziyaretimize başlamak üzere birazdan yola çıkıyoruz. İlk durağımız 2002 yılından bu yana kapsamlı stratejik ortağımız olan ve 2025 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Asya'nın da dönem başkanlığını yürüten Malezya olacak. Hatırlayacaksınız, Başbakan Sayın Enver İbrahim'i ülkemizde en son 2023 yılında ağırlamıştık ve kendisiyle ilerleyen dönemlerde çeşitli uluslararası toplantılar vesilesiyle görüşme imkanı bulmuştuk. Malezya ile ekonomik ve ticari işbirliklerimizin yanı sıra başta Filistin davası olmak üzere uluslararası alanda da yakın çalışıyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artıracağız. Malezya'nın ardından diplomatik ilişkilerimizin 75. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Enderozya'ya geçeceğiz. Endonezya ile 2022 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Sayın Subianto ile birlikte başkanlık edeceğiz. Kendisini de en son geçtiğimiz temmuz ayında ülkemizde ağırlamış, akabinde çeşitli toplantılarda bir araya gelmiştik. Asya Genel Sekreterliğine ev sahipliği yapan Endonezya ile halihazırda dönem başkanlığını yürüten Malezya'yı ziyaretlerimizin özellikle Asya teşkilatıyla güçlendirmek istediğimiz ilişkilere de müspet yansımaları olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turumuzun son durağı olan Pakistan'ı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı vesilesiyle Şubat 2020'de ziyaret etmiştim. Bu ziyaretim sırasında Başbakan Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına başkanlık edeceğiz. Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Ali Zerdani ile de bir araya geleceğiz. Bu görüşmememizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra bölgesel konuları da ele alacağız. Pakistan'ın Türkiye ve Türk milletinin gönlündeki müstesna yeri herkes tarafından çok iyi biliniyor. Bu ziyaretimizde dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve aramızdaki münasebetleri inşallah bir adım daha öteye götüreceğiz. Her üç dost ve kardeş ülkeyi ziyaretimde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız. Resmi temaslarımıza ilaveten ziyaret ettiğimiz ülkelerde özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek iş forumu etkinliklerine de katılacağız. Malumunuz 2019 yılında yeniden Asya girişimini başlatmış, Asya ile işbirliğimizi güçlendirme irademizi fiiliyata dökmüştük. Bunun bir parçası olarak da görülmesi gereken bu ziyaretimizin Pakistan, Malezya ve Endonezya ile kardeşlik temeli üzerine bina ettiğimiz ilişkilere ivme kazandırmasını temenni ediyorum" dedi.

Suriye'nin farklı yerlerinde toplu mezarlar bulundukça Esad rejiminin kanlı yüzünün ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, "Üç ülkeyi kapsayan bu ziyaretimizi yakın çevremizde ve dünyada önemli tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi Suriye'de 13,5 yıldır devam eden zulüm ve çatışmalar 8 Aralık'ta sona erdi. Suriye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Tadamon, Hama, Doğukuta katliamları başta olmak üzere Baas rejimi tarafından işlenen vahşi cinayetlerin hesabı da tek tek soruluyor, sorulacaktır. Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça Esad rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Gazze'de yaşananlara da değinen Erdoğan, "Gazze'de 471 gün süren soykırımın ardından bizim de çabalarımızla 19 Ocak'ta geçici ateşkes sağlandı. İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. 15 aydır ağır açlık altında olan Gazze'ye yardımlar istenilen seviyede olmasa da hamdolsun ulaşmaya başladı. Ancak İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Bir defa şunu açıkça söylemek isterim. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir, havanda su dövme çabalarıdır" dedi.

Gazze'yi Gazzelilerden koparmaya yönelik her türlü planın tuz buz olacağını ifade eden Erdoğan, "Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'si, Batı Şeria'sı, Doğu Kudüs'ü ile Filistin Filistinlilerindir. 471 gün boyunca İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Gazze'yi Gazzelilerden koparmaya yönelik her türlü plan, hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacaktır. Bölgede barış, huzur ve kalkınma isteniyorsa, bunun yolu ateşe daha fazla benzin dökmekten değil, Filistinlilere hakkını vermekten geçiyor. Yarın Malezya'da yapacağımız konuşmamızda Gazze'nin süratle inşası noktasında atılması gereken asıl adımı inşallah paylaşacağız" diye konuştu.

Ana muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Tabii burada ülkemizdeki ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel başkanıyla, belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize? Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın bir özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, haya duygusu olur. Bizim Filistin davası ve Gazzeli kardeşlerimiz için neler yaptığımızı, nasıl bir mücadele verdiğimizi, bu uğurda neleri göze aldığımızı başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor. Şartlar ne olursa olsun Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimiz için en iyisini, en hayırlısını, en doğru olanını yapmaya çalışırız. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmek de istemiyoruz. Ama son dönemlerde Zelenski'nin de görüşmeye böyle bir talebi olursa hazır olduğunu duyuyoruz, dinliyoruz. Trump ve Putin'in verdiği mesajları da bu noktada olumlu karşılıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazırız. Bunu ön yargısız yaklaşımımız ve barışçıl dış politikamız sayesinde bugüne kadar başardık. Çünkü her iki tarafla görüşebilen liderlerden önde geleni sizler de takip ediyorsunuz, biziz. Tek bir damla daha kan ve gözyaşı akmasın diye gayretlerimiz var. Yeter ki bir araya gelsinler görüşsünler. Onun için umudumuzu kaybetmedik, kaybetmiyoruz" diye konuştu.

"Türkiye Suriye ile terör örgütleri ile mücadelede ortak adımlar atılması planlanıyor mu?", sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz gibi Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Şara'nın verdiği mücadele, terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları Şara’yla açık net görüştük. Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak için oluşturulan, özellikle Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Bu konuda müspet gelişmeleri görüyoruz. Sayın Şara'nın da bu konudaki hassasiyetini bizzat kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Birçok grup kendilerini feshederek Suriye ordusuna katılıyor. Suriye'nin birliği beraberliği için gayret göstereceklerini de ilan ediyorlar. Bunlar içerisinde tabii en önemlisi de DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri Suriye topraklarında kendilerine yer olmadığını anlamalıdır diye düşünüyorum. Zira bu Sayın Şara ile de ortak düşünce birliğine vardığımız bir tespittir. Yoksa Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Çünkü bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir ve bertaraf edilmesi gereklidir, olmazsa olmazdır. Bizim bu örgütlere karşı en küçük bir müsamahamız söz konusu değildir. Bunu zaten ülkemiz topraklarında başardık ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde de başarmaya biz hazırız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği "Şiir bilmez" sözüne, bir gazetecinin sorusu üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okuduğum şiir malum Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi. Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri okumamdan dolayı, biliyorsunuz 1 yıllık bir cezaya çarptırıldım. Bunun 4 ay 10 gününü zaten cezaevinde yaşadım. Bütün bunlarla beraber şiir okuyup okumadığımı, özellikle tabii ortaöğretimden üniversiteye kadar tarih söyler. Ama bu konuda Sayın Özel'in kendisinin ne denli şiir okuma kabiliyeti var, onu bilemem. Onu okumayı bir tarafa koyun. Aslında Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri odasının bir köşesine asarsa, herhalde çok daha isabetli olur. Hiç olmazsa, 'Şiir nedir?' bunu öğrenmiş olur" dedi.

