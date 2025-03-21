Erdoğan'dan sokak çağrılarına çok sert tepki: ''CHP'nin çağırdığı sokak çıkmaz sokak''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, ''Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım.'' dedi. CHP lideri Özgür Özel'in ''sokak'' çağrısına tepki gösteren Erdoğan, ''CHP'nin çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan, 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesi için teklif sunacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız'' sözlerine tepki gösteren Erdoğan, ''CHP'nin çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı soygunu sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi sorumsuzluktur. '' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Saygıdeğer arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan'ın kalplerimize huzur veren bu manevi ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 85 milyon vatandaşımız ve Türk dünyasındaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum.

"21 MART'I BAYRAM YAPALIM"

Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım.

Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Kalplerimizde hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ı tebrik ediyorum.

"BÖLGEMİZİ KAN DERYASINA ÇEVİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Rabbimden Kadir Gecesi ve Ramazan bayramına sağlıkla, huzurla eriştirmesini niyaz ediyorum. Katliamlar, çatışmalar Ramazan'a gölge düşürüyor. Bilhassa Gazze'de başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar yeğreğimizi dağlıyor. Tüm imkanlarımız ile Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsani yardımlarımızı artırdık. Soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı artırdık. Uluslararası mahkemelerde mahkum edilmeleri için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam şebekesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine izin vermeyeceğiz. Kendilerince haritalar çizenler sinsi emellerine ulaşamayacak. Barış, huzur, istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bize korku yakışmaz, o yüzden korkmayın Allah bizimledir.

Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Nevruz tarihimizde hem de kültürümüzde önemli yer tutar. Şu an Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında büyük bir coşku ile idrak ediliyor.

Sultan Nevruz'a hoş geldin sefa geldin diyor, umuda barışa, kardeşliğe vesile olmasını canı gönülden temenni ediyoruz.

Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya Balkanlar'dan Kafkasya'ya Nevruz'un çiçekleri açıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayete erdiğinin, baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclis'ten de geçirince adını Cumhur ittifakı tarihe kaydedecektir. Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevisi Sünnisi ile Türk'ü Kürt'ü ile tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün ortak tarihimizin en önemli nişanesidir.

"TÜRK DÜNYASININ ORTAK KUTLAMA GÜNÜ OLMASINI TEKLİF EDECEĞİZ"

Nevruz bayramını Türk devletleri teşkilatı çatısı altında ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onayı ile 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir.

Daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. İş birliğimizi bütün sahalarda güçlendirdik. En zor zamanlarımızda birbirimizin yanında olduk. En son 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'da yeni bir dönemin kapılarının açılmasını sağladık.

Son düzlüğün de aşılacağına inanıyoruz. ülkemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Ülkemize ekonomik yük getiren büyük beladan kurtulmuş olacağız. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı ile kardeşliğimize vurulan kanlı bir hançeri söküp atacağız. Emperyalistlerin kirli oyunlarını bozacağız. Demokrasimizin çözüm kapasitesini artırarak sivil siyasetin etki alanını artıracağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu önündeki en büyük engeli aşmanın gururunu yaşayacağız. Terör duvarı yıkılınca 85 milyon olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Bu topraklarda ebediyen yan yana barış be huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.

Nevruz'un tam da adına yakışı biçimde yeni bir dönemin girizgahı olmasını ümit ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onurunu yaşayan herkesi terörsüz Türkiye için güç birliği yapmaya davet ediyoruz.

CHP'NİN ÇAĞIRDIĞI SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR

İstanbul'da bir yolsuzluk operasyonu bahanesi ile sokaklarımızın karıştırılmak istendiğini görüyoruz. Bir avuç muhterisin tezgahı bozulmasın diye Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağız. Bu milletin kardeşliğinin zedelenmesine rıza göstermeyeceğiz. CHP'nin çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı soygunu sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi sorumsuzluktur. Gırtlağa kader battıkları yolsuzluklar, sorunlu söylemleri nedeni ile meşru zeminde faaliyet yapan parti vasfını yitirmekte. CHP'nin marjinal yapılar ve terör örgütleri ile arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Polisimize saldırarak, savcılarımızı tehdit ederek, demokrasi ve milli iradeye meydan okuyarak, antidemokratik yolara başvurarak hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal örgütlerin, yağmacıların kuyruğuna takılıp yerine vicdan sahiplerine kulak vermeli ve sorumlu davranmalı. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yolsuzluğu savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. Çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız gençleri provoke ederek vatandaşın huzurunu kaçırmayın. Daha sonra utanacağınız eylemlere girişmeyin. Bir auç soyguncunun kendi meselesini milletin meselesi haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Kamu düzenin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz, vandallığa boyun eğmeyeceğiz.