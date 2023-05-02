  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'ın Başdanışmanı: ''İktidar değişikliği bağımsızlığa darbe olur''

Erdoğan'ın Başdanışmanı: ''İktidar değişikliği bağımsızlığa darbe olur''

Erdoğan'ın Başdanışmanı: ''İktidar değişikliği bağımsızlığa darbe olur''
Güncelleme:

Türkiye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs seçimleri siyasi bir darbe girişimidir" sözleri tartışılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da "2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Habertürk’te açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs seçimlerine değinen Uçum, şu ifadeleri kullandı;

Türkiye’nin terör örgütlerine sistematik yaklaşımlarla ilgili güven veren bir şey yok. Türkiye’nin güvenlik alanlarına sahip çıkmazsanız ‘Bu konuda daha ileri götüreceğiz’ demenin bir karşılığını düşünmüyorum.

Türkiye’nin Rusya ilişkilerini değerlendireceğiz diye açıklamalar oldu. 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye’nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu.

Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok. Ekonomik krizlerle mücadele konusunda şimdiye kadar uygulanan modellerden farklı.

Türkiye ulusal demokrasi programını hayata geçirdi, milli ekonomi programını hayata geçiriyor. Krizlerle mücadelede büyüme stratejisine dayalı program.

Etiketler mehmet uçum recep tayyip erdoğan başdanışman darbe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muharrem İnce ''rüşvet'' iddialarına yanıt verdi
YSK yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısını açıkladı
Galatasaray yıldız futbolcunun sözleşmesi 1 yıl uzadı
Akşener canlı yayında açıkladı: En düşük oy oranımız...
Muharrem İnce: FETÖ'nün hedefinde ben varım
Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal: Çocuğumun olmasını istemiyorum
Merve Boluğur'dan dikkat çeken ''Manukyan'' yorumu: Saçlarımı boyatır ben oynarım
O ilde 14 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi