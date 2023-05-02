Erdoğan'ın Başdanışmanı: ''İktidar değişikliği bağımsızlığa darbe olur''

Türkiye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs seçimleri siyasi bir darbe girişimidir" sözleri tartışılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da "2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Habertürk’te açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs seçimlerine değinen Uçum, şu ifadeleri kullandı;

Türkiye’nin terör örgütlerine sistematik yaklaşımlarla ilgili güven veren bir şey yok. Türkiye’nin güvenlik alanlarına sahip çıkmazsanız ‘Bu konuda daha ileri götüreceğiz’ demenin bir karşılığını düşünmüyorum.

Türkiye’nin Rusya ilişkilerini değerlendireceğiz diye açıklamalar oldu. 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye’nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu.

Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok. Ekonomik krizlerle mücadele konusunda şimdiye kadar uygulanan modellerden farklı.

Türkiye ulusal demokrasi programını hayata geçirdi, milli ekonomi programını hayata geçiriyor. Krizlerle mücadelede büyüme stratejisine dayalı program.