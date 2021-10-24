Erdoğan'ın ''büyükelçi'' açıklamasına ABD'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçi çıkışına karşılık ABD'den ilk tepki geldi.

AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısıyla bildiri yayınlayan büyükelçileri 'istenmeyen kişi ilan edeceğiz' açıklamasına, ülkelerden tepki gelmeye devam ediyor.

Gece saatlerinde ilk tepki İsveç ve Norveç’ten gelirken ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü de Reuters’a yaptığı açıklamada, haberlerin farkında olduklarını ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya açıklık getirmesini talep ettiklerini belirtti.

DİĞER ÜLKELER NE TEPKİ VERDİ?

Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunanlar arasında Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Yeni Zelanda ve ABD büyükelçileri yer alıyor.

Norveç Dışişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Trude Maaseide, "Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi gerektirecek hiçbir şey yapmadı" dedi. Maseide, Türkiye'nin, Norveç'in bu davaya bakışını çok iyi bildiğini de sözlerine ekledi.

'TEMAS HALİNDEYİZ' MESAJI

Maaseide, "Türkiye'yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında taahhüt ettiği demokratik standartlara ve hukukun üstünlüğüne uymaya çağırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da kendi büyükelçiliklerine resmi bildirimde bulunulmadığını belirtirken, dost ve müttefik ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.

Kofod yazılı açıklamasında, “Ortak bildiride de ifade edilen ortak değer ve ilkelerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi. Almanya Dışişleri’nden bir kaynak da 10 ülkenin istişare halinde olduğunu söyledi.

'YORUM YAPMAYACAĞIZ'

Reuters'a açıklama yapan Yeni Zelanda Dışişleri'yse "Resmi kanallar aracılığıyla bir haber almadan herhangi bir yorum yapmayacaklarını" ve "Yeni Zelanda'nın Türkiye'yle ilişkilerine değer verdiğini" belirtti.