Erdoğan'ın danışmanı tehdit etti: ''Devlet not eder, başı çok sert ezilir''
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Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, ''Kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın. Yaptıkları haddi aşan davranış ve yorumları toplumsal hafıza kaydeder, devlet not eder. Gayrımeşru kalkışmaların başı çok sert ezilir'' diyerek muhalif kesimleri tehdit etti.
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, muhalif kesimlere yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandı.
"31 Mart seçimlerinden sonra muhalif siyasetçiler başta olmak üzere bazı muhalif sosyal medya hesaplarında aşırı bir özgüven ve agresifleşme görülmektedir" diyen Oğan, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarını paylaşarak, muhalefette oy artışı olmadığını iddia etti.
"KALKIŞMALARIN BAŞI ÇOK SERT EZİLİR"
Oğan'ın, "Kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın. Devlet not eder. Gayrımeşru kalkışmaların başı çok sert ezilir" sözleri dikkati çekti.
Ayhan Oğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"31 Mart seçimlerinden sonra, muhalif siyasetçiler başta olmak üzere bazı muhalif sosyal medya hesaplarında aşırı bir özgüven ve agresifleşme görülmektedir.
Cumhurbaşkanı na ve oy veren tabana yönelik küfür, hakaret tehdite varan saygısızlık kabul sınırlarını zorlamaktadır.
Gerçekleri anlamak için son bir yılda yapılan iki seçim sonucu aşağıdadır:
28 Mayıs 2023
Toplam seçmen: 64 197 419
Geçerli oy: 53 339 244
Recep Tayyip Erdoğan: 27 834 692
Kemal Kılıçdaroğlu: 25 504 552
Cumhur İttifakı: 26 934 455
Millet ittifakı:19 063 781
Emek ve özgürlük ittifakı:5 744 004
ATA ittifakı:1 323 893
Sosyalist güç birliği:159 405
31 Mart seçimleri Türkiye geneli
Toplam seçmen: 61 430 934
Geçerli oy: 46 046 499
CHP:17 391 548
AK parti :16 339 771
YRP :2 851 784
DEM: 2 625 588
MHP: 2 297 662
Görüldüğü gibi muhalefetin oy artışı yoktur. AK Parti seçmeni sandığa gitmemiştir.
Kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın;yaptıkları haddi aşan davranış ve yorumları toplumsal hafıza kaydeder,devlet not eder. Gayrımeşru kalkışmaların başı çok sert ezilir."
31 Mart seçimlerinden sonra,muhalif siyasetçiler başta olmak üzere bazı muhalif sosyal medya hesaplarında aşırı bir özgüven ve agresifleşme görülmektedir.— Ayhan Ogan (@ayhan_ogan) August 30, 2024
Cumhurbaşkanı na ve oy veren tabana yönelik küfür ,hakaret tehdite varan saygısızlık kabul sınırlarını zorlamaktadır.…
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