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Erdoğan'ın danışmanı tehdit etti: ''Devlet not eder, başı çok sert ezilir''

Erdoğan'ın danışmanı tehdit etti: ''Devlet not eder, başı çok sert ezilir''
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Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, ''Kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın. Yaptıkları haddi aşan davranış ve yorumları toplumsal hafıza kaydeder, devlet not eder. Gayrımeşru kalkışmaların başı çok sert ezilir'' diyerek muhalif kesimleri tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, muhalif kesimlere yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandı.

"31 Mart seçimlerinden sonra muhalif siyasetçiler başta olmak üzere bazı muhalif sosyal medya hesaplarında aşırı bir özgüven ve agresifleşme görülmektedir" diyen Oğan, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarını paylaşarak, muhalefette oy artışı olmadığını iddia etti.

"KALKIŞMALARIN BAŞI ÇOK SERT EZİLİR"

Oğan'ın, "Kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın. Devlet not eder. Gayrımeşru kalkışmaların başı çok sert ezilir" sözleri dikkati çekti. 

Ayhan Oğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"31 Mart seçimlerinden sonra, muhalif siyasetçiler başta olmak üzere bazı muhalif sosyal medya hesaplarında aşırı bir özgüven ve agresifleşme görülmektedir.

Cumhurbaşkanı na ve oy veren tabana yönelik küfür, hakaret tehdite varan saygısızlık kabul sınırlarını zorlamaktadır.

Gerçekleri anlamak için son bir yılda yapılan iki seçim sonucu aşağıdadır:

28 Mayıs 2023

Toplam seçmen: 64 197 419

Geçerli oy: 53 339 244

Recep Tayyip Erdoğan: 27 834 692

Kemal Kılıçdaroğlu: 25 504 552

Cumhur İttifakı: 26 934 455

Millet ittifakı:19 063 781

Emek ve özgürlük ittifakı:5 744 004

ATA ittifakı:1 323 893

Sosyalist güç birliği:159 405

31 Mart seçimleri Türkiye geneli

Toplam seçmen: 61 430 934

Geçerli oy: 46 046 499

CHP:17 391 548

AK parti :16 339 771

YRP :2 851 784

DEM: 2 625 588

MHP: 2 297 662

Görüldüğü gibi muhalefetin oy artışı yoktur. AK Parti seçmeni sandığa gitmemiştir.

Kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın;yaptıkları haddi aşan davranış ve yorumları toplumsal hafıza kaydeder,devlet not eder. Gayrımeşru kalkışmaların başı çok sert ezilir."

Etiketler ak parti recep tayyip erdoğan ayhan oğan muhalif tehdit
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