Erdoğan'ın İstanbul mitinginde Murat Karayılan montajlı Kılıçdaroğlu videosu

İstanbul'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandakilere "Bak bu çok önemli" diyerek millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na PKK’nın destek verdiğini gösteren montajlanmış sahte bir video izletti.

Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul mitinginde yayınlanan montajlı Kılıçdaroğlu videosu büyük tepki çekti.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Haydi" adlı seçim şarkısının klibine montajla eli kanlı bölücü terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın görüntüleri eklendi.

Videoda Karayılan’ın sanki Haydi şarkısını söylüyormuş gibi gösterilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da meydandaki yüzbinlerce kişiye "Bak bu çok önemli. Benim milli ver yerli olan vatandaşım bunlara oy verir mi?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu uyarmıştı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime 10 gün kala yaptığı açıklamada ‘pis işler’e girişileceği şeklinde bir ifade kullanarak vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu 1 Mayıs gecesi de İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinin ‘dark web dünyasından’ bir grupla anlaşma yapmaya çalıştığını duyurmuş, “Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar.” şeklinde ifadeler kullanmıştı.