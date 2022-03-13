  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'ın ''Varsın gidiyorlarsa gitsinler'' resti sonrası Bakan Koca'dan sürpriz hamle

Erdoğan'ın ''Varsın gidiyorlarsa gitsinler'' resti sonrası Bakan Koca'dan sürpriz hamle

Erdoğan'ın ''Varsın gidiyorlarsa gitsinler'' resti sonrası Bakan Koca'dan sürpriz hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" dediği Türkiye'yi terk etmek isteyen doktor ve diğer sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Koca harekete geçti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kadın muhtarlarla buluştuğu programda yaptığı konuşmada hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık çalışanlarına mektup gönderdiğini duyurdu. Koca, SMS ile gönderilen mektubun teknik bir sebeple bazı personele ulaşmadığını açıkladı.

“BİRBİRİMİZE AYIRACAK DAHA FAZLA VAKTİMİZ OLACAK”

Bakan Koca’nın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Hekimlere, sağlık hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek grubundaki arkadaşlarıma bugün bir mektup gönderdim.

SMS ile gönderilen mektup, teknik bir sebeple bazı arkadaşlarıma ulaşmadı.

Yeni yazışmalarımızda sorunu çözeceğiz. Birbirimize ayıracak daha fazla vaktimiz olacak.

Milyonlarca çalışana 2.500 TL - 5.000 TL arasında zam geliyorMilyonlarca çalışana 2.500 TL - 5.000 TL arasında zam geliyorÇalışma Hayatı

 

Etiketler sağlık çalışanları recep tayyip erdoğan fahrettin koca giderlerse gitsinler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ÜLker Pınarbaşı ve ''Parantez Kızlar'' resim sergisi Bodrum'da
Kur korumalı TL mevduatında beklenen gün geldi
İstanbul'da yürekleri donduran görüntü! Donmamak için böyle ısındı
Kara kan düştü! Kartopu savaşı kanlı bitti: 6 yaralı var!
7'nci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan aşka geldi
TRT sunucusu İBB'yi suçlamak isterken, baltayı fena taşa vurdu
Ukraynalılara kapılarını açana ayda 6.700 TL ödenecek!
Mahkemeden Milli Eğitim Bakanlığı'na kötü haber