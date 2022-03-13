Erdoğan'ın ''Varsın gidiyorlarsa gitsinler'' resti sonrası Bakan Koca'dan sürpriz hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" dediği Türkiye'yi terk etmek isteyen doktor ve diğer sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Koca harekete geçti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kadın muhtarlarla buluştuğu programda yaptığı konuşmada hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık çalışanlarına mektup gönderdiğini duyurdu. Koca, SMS ile gönderilen mektubun teknik bir sebeple bazı personele ulaşmadığını açıkladı.

“BİRBİRİMİZE AYIRACAK DAHA FAZLA VAKTİMİZ OLACAK”

Bakan Koca’nın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Hekimlere, sağlık hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek grubundaki arkadaşlarıma bugün bir mektup gönderdim.

SMS ile gönderilen mektup, teknik bir sebeple bazı arkadaşlarıma ulaşmadı.

Yeni yazışmalarımızda sorunu çözeceğiz. Birbirimize ayıracak daha fazla vaktimiz olacak.