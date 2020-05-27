Eski MHP'li Yaşar Okuyan: Devlet Bahçeli MİT ajanı

Siyasete MHP’de başlayan, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında MHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak yargılanan, ANAP hükûmetlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan, bir dönem Vatan Partisi'nde Doğu Perinçek'in Genel Başkan Yardımcılığı'nı üstlenen Yaşar Okuyan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "MİT mensubu olduğunu" iddia etti. Okuyan, Bahçeli'nin daha önce yalanladığı iddiası için "Devlet Bahçeli hep görevlidir, altını çiziyorum. Zaten MİT’le ilişkisi, rahmetli Türkeş’in mektubu var bende. İsteyenler girsinler Alparslan Türkeş’in el yazısı mektup, 'Devlet Bahçeli MİT ajanı' diye görürler" ifadelerini kullandı.

Yaşar Okuyan, gazeteci Hakan Aygün'ün Youtube üzerinden yayınladığı programına katıldı. Okuyan son günlerde sık sık muhalefeti hedef alan MHP lideri Bahçeli'ye dair iddialarda bulundu. Bahçeli'nin avukatı aracılığıyla MİT'ten "temiz kâğıdı" aldırdığını söyleyen Okuyan şunları anlattı:

“Devlet Bahçeli denen şahsı ben 40 küsür yıldır tanırım. Devlet Bahçeli daha yoktu. CKMP vardı, Rahmetlİ Türkeş’le biz oradan beri birlikte geldik. Devlet Bahçeli Gazi Üniversitesi’nde bir asistandı küçümsemiyorum ama vazifeliydi."

Okuyan, Hakan Aygün'ün “MİT’ten mi?” sorusuna “MİT’ten ve devamında" yanıtını vererek şöyle devam etti:

"Devlet Bahçeli hep görevlidir, altını çiziyorum. Zaten MİT’le ilişkisi, rahmetli Türkeş’in mektubu var bende. İsteyenler girsinler Alparslan Türkeş’in el yazısı mektup 'Devlet Bahçeli MİT ajanı diye' görürler. Benzeri bir mektubu şu anda sağ olan bir arkadaşımıza da göndermişler."

“Daha sonraki olaylar var. Mesela 564 sanıklı MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası oldu. Gece duvara MHP yazanı bile getirdiler attılar. 220’si idamdan yargılandı. Hepsi var. Onun içinde Devlet Bahçeli yok."

"Bir örnek daha vereyim. Yıl 1978, Kahramanmaraş katliamı olmuş. Bütün Türkiye’de sıkıyönetim ilan edilmiş. Bütün illerin girişi çıkışı kontrol ediliyor. Devlet Bahçeli’nin yanına arkadaşlar geliyor, isimleri belli, öğrenciler. Bunun da beyaz bir Toros arabası var. Hepsi belgeli, dosyası var bende. Gelirken yolda bir saat kontrol yapılmıyor. Araba durduruluyor. İçindeki 3 kişiyi indiriyorlar arıyorlar. Bagajı açıyorlar portakal sandıkları arasında 2 tane kalaşnikof ve 702 mermi. Bunları toparlıyorlar. Doğru sıkıyönetim komutanlığına. Arabanın ruhsatında Devlet Bahçeli yazıyor. Karakola bile çağırmıyorlar, sıkıyönetim var. İki tane kalaşnikof ve 702 mermiyle yakalanana arabanın sahibini karakola bile çağırmıyorlar. O çocukları yargılıyorlar atıyorlar içeri."

Hakan Aygün'ün "Sayın Bahçeli, MİT'e çalışma konusunu yalanlamadı değil mi?" sorusuna "O da ilginç. 10 sene önceki büyük bir kongre sırasında MHP’de bu MİT ajanlığı ciddi bir tartışma konusu oldu. Avukatına MİT’e yazı yazdırdı, resmi bir yazı. MİT'ten temiz kâğıdı aldı. MİT diyor ki 'Bizim kayıtlarımızda Devlet Bahçeli isimli şahıs çalışır gözükmemiştir" karşılığını veren Okuyan, böyle bir görevlendirmenin kabul edilmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.