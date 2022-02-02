Fark açılıyor: İşte son seçim anketinde partilerin oy oranları

Artı Bir Araştırma tarafından gerçekleştirilen son ankete Millet İttifakı yüzde 42.6 puan ile önde görüldü.

2023 seçimlerine kısa bir süre kalmasının ardından anket şirketleri tarafından yayınlanan anketlere ilgi de bir hayli arttı. Artı Bir Araştırma, yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 4 puan önünde yer aldı.

HDP'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankete damga vuran parti ise HDP oldu. Şu sıralar üçüncü bir ittifak kurma çalışmasında olan HDP'nin oy oranı yüzde 13.5 oldu. Ankete göre sırasıyla AK Parti yüzde 31. 2 alırken, en yakın rakibi CHP yüzde 26.8, İYİ Parti ise yüzde 14.2 aldı. MHP yüzde 7.1 oranında oy alırken, DEVA yüzde 3.9, Gelecek Partisi ise 1.7'yi gördü.

İTTİFAKLARDA MİLLET ÖNDE

Araştırma şirketi tarafından ittifaklara ilişkin yayınlanan sonuçta ise Millet İttifakı yüzde 42.6 puan alırken, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı yüzde 38.3'te kaldı.