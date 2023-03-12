Fatih Altaylı'nın iddiası: ''Erdoğan Ali Babacan'ın rakibini buldu''

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde ekonomi yönetiminin başına DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın getirileceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ali Babacan'a karşılık düşündüğü ve ikna ettiği isimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Siyaset kulislerinde, AK Parti'nin seçim yarışında öne geçmek için elinde iki koz olduğu belirtiliyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünya lideri imajını pekiştirmek' için Orta Asya ile Batılı liderlerin seçim öncesi Türkiye'yi ziyaret etmeleri için çalışmalar yapılırken, eski ekonomi bakanı Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesi için de ikna çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bu iki konuda AK Parti kulislerinden gelen bilgileri "Seçim için iki koz" başlıklı yazısında şöyle aktardı:

"AK Parti mahfillerinden gelen bilgileri göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi seçmenleri etkilemek için dış politikadaki gücünü kullanmak istiyor.

Seçmene yönelik en fazla 'dünya lideri' mesajı verilecek ve rakibinin bu alanda ona rakip olamayacağı vurgulanmaya çalışılacak.

Bu amaçla öncelikle Orta Asya Cumhuriyetlerinin liderlerine yönelik bir çalışma yürütülüyor.

Yakın bir zamanda bu liderlerin toplu halde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmeleri ve destek vermeleri sağlanacak.

Bu liderlere 'Şimdi değilse ne zaman' denilerek davetler iletildi.

Olası bir iktidar değişikliği öncesi buna çok da gönüllü görünmeyen liderlere Putin aracılığı ile bir baskı kurulması öngörüldü ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda Türk Cumhuriyetlerinin liderlerini Ankara’da ve İstanbul’da ve hatta belki deprem bölgesinde göreceğiz.

Batılı liderler için de yoğun bir trafik yürütülüyor.

Bir diğer plan ise ekonomide 'rasyonel' döneme geçileceği işaretlerini vermek.

Bunun için gündemde olan isim yine Mehmet Şimşek.

4 yıldır Londra’yı mesken tutan ve asli işi olan bankacılığa dönen Şimşek’e giderek daha fazla baskı kuruldu ve çalıştığı kurumlar aracılığı ile de ikna edilmesi için bir süreç başlatıldı.

Yine iktidar içinden gelen bilgilere göre Mehmet Şimşek sonunda ikna edilmiş.

Şimşek’in seçimlerden önce yapılacak bir kabine değişikliği ile ekonomiden sorumlu bakanlık koltuğuna oturtulması ve bu yolla 'Ekonomide artık saçmalamayacağız' mesajı verilmesi planlanıyor.

Şimşek ise hala 'Ben sizin yanınızda durayım ama şu bakanlık işini seçimden sonraya bıraksak' havasında."

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki yazısının tamamı için...