Fetih mesajında Atatürk'ü anan tek lider Hüseyin Baş oldu

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan biri olan İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümündeyiz.

Merhum Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu ve Bağımsız Türkiye Partisi Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş fethin yıl dönümü sebebi ile bir mesaj yayımladı.

BTP'nin yeni genel başkanı mesajında hem İstanbul'un fethini kutladı, hem de fethi anlamlı kılan Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andı.

"Bir gencin neler başarabileceğinin göstergesi"

Hüseyin Baş sosyal medyadan paylaştığı mesajına Necip Fazıl Kısakürek'in "Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar; Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar” mısraları ile başladı ve genç yaş vurgusu yaptığı şu cümle ile tamamladı:

"Bir gencin neler başarabileceğinin göstergesi olan fethin 567. Yıldönümünü kutlar, İstanbul’u işgalden kurtararak fethi anlamlı ve baki kılan Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anarım..."dedi.