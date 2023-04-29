Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan: ''Ben bunu aday yapacaktım, ortadan kayboldu''

TEKNOFEST etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk arasında yaşanan ''adaylık'' diyoloğu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yer aldı.



"ADAY YAPACAKTIM"

Törende muhabir Fulya Öztürk'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı diyalog sosyal medyada dikkat çekti. Milletvekili aday listesinin hazırlandığı dönemde Fulya Öztürk'e AK Parti'den teklif geldiği basında yer almıştı. Erdoğan o dönemlere vurgu yaparak Fulya Öztürk'e göndermede bulundu.

"İYİ ÇALIŞ"

Yerli otomobil Togg'un içinde Aliyev'le, Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Erdoğan, Öztürk'ü kastederek, "Bu kız var ya bu kız... Ben bunu aday yapacaktım, ortadan kayboldu" ifadesini kullandı. Bu sözler üzerine Öztürk, Erdoğan'a sağlık durumunu sordu. İyi olduğunu belirten Erdoğan yine Öztürk'e dönerek, "Bana bak, iyi çalış" dedi.