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Gazetecilerin Erdoğan'a sorduğu sorular bakın nereden çıktı

Gazetecilerin Erdoğan'a sorduğu sorular bakın nereden çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenlediği basın toplantısında sorulacak sorular önceden sızdırıldığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne gitmeden önce basın toplantısı düzenledi.

Ancak Erdoğan’ın basın toplantısı öncesinde gazetecilerin, Erdoğan'a soracağı soruların gazetecilere önden verildiği iddia edildi.

Gazeteci Zafer Arapkirli konuyla ilgili yaptığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda toplantıdan yarım saat önce sızdırılan soruların aynen sorulduğunun altını çizdi ve "Cumhurbaşkanı’na sorulacak sorular önceden ellere tutuşturuluyor dedik, kimse inanmıyordu. Vilnius’a giderken basın toplantısında “ezberler” yine mükemmeldi. Yarım saat önce sızan sorular kelimesi kelimesine soruldu. Adı, sözde "basın toplantısı" Sorular önceden "ele tutuşturuluyor" ve Cumhurbaşkanı'na bire bir soruyorlar. Buna alet olan; Muhabirinden haber müdürüne, genel yayın yönetmeninden medya sahibine kadar utançtan yerin dibine geçmelidirler. Yazık!
" dedi.

İşte Zafer Arapkirli'nin o paylaşımları:

 

 

Etiketler gazeteciler muhabir soru yanıt recep tayyip erdoğan
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