Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası

CHP'de kurultay süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yeniden genel başkanlık koltuğuna oturabileceği ihtimalinin masada olduğu öne sürüldü.

CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu üç kişinin, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayın iptali için yaptığı başvuruyla 2023'te yapılan 38. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve kayyum atanması olasılığına karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı alan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali gündeme gelmişti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre; CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması olduğu belirtiliyor. Böyle bir karar, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup, "Böyle bir durumda, partiyi ortada bırakmaz. Partinin başına geçer ama en kısa sürede de kurultay kararı alır" görüşünü savunuyor. "Kurultay yok hükmünde sayılırsa, şartlar değişir" diyen bazı CHP milletvekilleri, sadece Kılıçdaroğlu değil, başka isimlerin de genel başkanlık yarışına girebileceğini, Parti Meclisi için de ciddi bir yarış olabileceği görüşünü savunuyor.

BBC Türkçe