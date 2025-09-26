Gürsel Tekin dahil 6 isim CHP'den ihraç edildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu 6 isim CHP'den ihraç edildi. Gürsel Tekin ihraç kararı sonrası yaptığı açıklamada, ''Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız.'' ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum ve yönetim tartışmalarının ardından Gürsel Tekin ve çağrı heyeti ile Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi.



CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına; Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu’nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir."

GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMA

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tekin, bu kararın onurunu zedelemesinin mümkün olmadığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partiden suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir. Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİ NAMUSSUZLARDAN TEMİZLEMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

CHP’nin vicdanı olduğunu ifade eden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız. Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal’in izinden giden milyonların partisidir. Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır."

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal kararının ardından Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından, CHP Merkez Yönetim Kurulu, Tekin ve heyetinin "tedbirli olarak" ihracını istedi.

Tüzük gereği ihracı istenen isimlere savunma hakkı tanındı. Gürsel Tekin bu zamana kadar ne yazılı ne de sözlü bir savunma yapmadı.

Eski Milletvekili Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek de kesin ihraç istemi ile disipline sevk edilmişti.