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  4. 07 Kasım 2018 11:53

HDP açık açık TSK'ya ''işgalci'' dedi

TBMM'de 11 saat süren ve sert tartışmaların yaşandığı görüşmelerde HDP'li Serpil Kemalbay Türk Silahlı Kuvvetleri için "işgalci" dedi.

HDP açık açık TSK'ya ''işgalci'' dedi
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HDP'li vekiller, açık bir şekilde terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hakaretlerine devam eden HDP'li Kemalbay, Afrin'e yönelik düzenlenen harekatı da işgal girişimi olarak nitelendirdi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda 11 saat süren görüşmelerde sert tartışmalar yaşandı.

Tartışmaların kaynağı ise yine terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP oldu.

Örgütün sözcülüğüne soyunan HDP'li vekiller, Tunceli'de donarak şehit olan askerlerimize dil uzatma küstahlığında bulundu.

KANDİL'İN VEKİLİNDEN ALÇAK SÖZLER

HDP'li Serpil Kemalbay, donarak şehit olan askerlerimizle ilgili, "Esas olarak bu askerlerin orada da bulunmaması gerekiyordu. Esas olarak bu askerlerin savaş politikaları sonucu orada olduklarını ve savaş ve çatışma olmasaydı bugün yaşamakta olacaklarını söylemek en önemli şeydir." ifadelerini kullandı.

TSK'YA İŞGALCİ DEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hakaretlerine devam eden HDP'li Kemalbay, Afrin'e yönelik düzenlenen harekatı da işgal girişimi olarak nitelendirdi.

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