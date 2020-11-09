Hüseyin Baş: ''Rol modelimiz Atatürk olmalıdır''

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Mesajında, yanlış bilgilerle anlatılan Atatürk’ün değil, ‘gerçek Atatürk’ün’ Türk gençliği için rol model olması gerektiğine vurgu yapan BTP Lideri Hüseyin Baş, 10 Kasım mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82 yıl önce kaybetmenin hüznünü her 10 Kasım günü derinden yaşıyoruz. O, yeri doldurulamayacak büyük bir lider ve bir yol göstericiydi. Her 10 Kasım’da olduğu gibi Atatürk'ü, annesini, babasını, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Aradan 82 yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen Atatürk bize yol gösterici rehber olmaya bugün de devam etmektedir. Biz de O’nun çizdiği yolda fikri duruşunu sonsuza kadar yaşatacağız. Merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın çizdiği yoldan ayrılmadan ülkemizi hak ettiği muasır medeniyet seviyesine taşıma hedefinde yılmadan yürüyeceğiz.”

Hoş Geldin Atatürk” gerçek Atatürk’ü anlattı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajında gerçek Atatürk'ü anlamanın, O'nun fikirlerini özümsemenin ne kadar önemli olduğunun altını çizen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Bu kapsamda merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş büyük çaba sarf etmiştir. Ne mutlu O'nu gerçekten anlayana… Harabeye dönen bir coğrafyada imanı, aklı ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyada kabul görmüş ve saygı duyulan bir lider olarak silinmeyecek izler bırakmıştır. Ölümünün üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen tüm dünyada hâlâ unutulmamış ve saygı duyulan bir lidere sahibiz, bununla ne kadar övünsek azdır. İşte merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş, ‘Hoş Geldin Atatürk’ eseri ile gerçek Atatürk'ü, eserleriyle yaşayan Atatürk'ü milletimizin gönlüne ve aklına nakşetmiştir. Bu eşsiz eseriyle tutuşturduğu meşale ile tüm yurdumuzu aydınlatan Prof. Dr. Haydar Baş, Atatürk’e atılan iftiraları çürüterek, Türk toplumunun gönlüne Atatürk sevgisi ve saygısı aşılamıştır” dedi.

Atatürksüz çıkış yolumuz yok

“Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrıldıkça ve yönümüzü şaşırdıkça ülkemiz buhranlı döneme girdiği aşikârdır” ifadelerini kullanan BTP lideri Hüseyin Baş, mesajında şunları kaydetti: “Türk milleti olarak Atatürk’ü kendimize rol model yaptığımız sürece bütün zorlukları rahatlıkla aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Zor zamanlardan geçen Türkiye'nin Atatürksüz çıkış yolu yoktur. Bundan dolayı bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının kısacası 82 milyon vatandaşımızın Atatürk'te bir olması, beraber olması gerekmektedir. Zira Türk milletinin birleştirici harcı Atatürk'tür, O'na ne kadar sarılırsak iç ve dış tehditlerden o kadar korunuruz, O'na ne kadar sarılırsak o kadar kardeş olur, bir bilek bir yürek oluruz. Rahmetli Genel Başkanımızın da dediği gibi; ‘Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk milli birliktir. Atatürk devlettir. Atatürk vatandır, imandır, onurdur, topyekûn Türk milletidir.’ Şimdi Atatürk'ü gerçekten anlama, O'nun fikirlerini yaşama ve yaşatma zamanı. Ekonomiye, siyasete, sosyal hayata, kültüre, eğitime O'nun gibi bakma zamanı.” Diyen BTP Lideri Baş, Atam, Ruh'un şad olsun, emin ol ki; bu vatanı emanet ettiğin Türk Gençliği, Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşıyacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile Atamızı saygı, hürmet ve rahmetle anıyorum.”dedi.