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  4. 13 Mayıs 2020 22:10

İBB Sözcüsü Ongun, ''Askıda Fatura'' kampanyasının verilerini paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, ''Askıda Fatura'' kampanyası ile ilgili son verileri paylaştı.

İBB Sözcüsü Ongun, ''Askıda Fatura'' kampanyasının verilerini paylaştı
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İBB Sözcüsü Ongun, sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde en çok yardım başvurusunda bulunan ilçeleri açıkladı. Ongun'un paylaştığı verilere göre en çok yardım başvurusunda bulunan ilçeler, Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Esenler ve Kağıthane olarak açıklandı.

Ongun, 955 bin 144 kişinin sosyal yardım başvurusu yaptığı ve 626 bin 161 aileye ihtiyaç tespiti yapıldığını duyurdu.

GIDA VE HİJYEN KOLİSİ
Ongun, 194 bin 579 aileye gıda ve hijyen kolisi teslim edildiğini, 33 bin 687 aileye alişveriş destek kartı, 11 bin 198 yurttaşa psikolojik danışmanlık verilen yurttaş sayısının 11 bin 198 kişi olduğunu açıkladı.

ASKIDA FATURA
129 bin 152 askıda fatura beklediğini belirten Ongun, 122 bin 250 faturanın askıdan alındığını açıkladı. Bugüne kadar askıda ödenen fatura miktarının 15.453.717 olduğunu belirtti.

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