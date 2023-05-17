İçişleri Bakanı Soylu'nun seçim öncesi oy tahmini ortaya çıktı

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin yazarı Mahmut Övür, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçimlerden önce kendisine yaptığı oy tahminini açıkladı. Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %49,50 oy alacağını tam olarak doğru tahmin etmiş

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Mahmut Övür, İçişleri Bakanı ve AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Süleyman Soylu'nun seçim günü tahminini yazdı.

Övür, yazısında Soylu'yu överek, "Araştırma şirketleri ve anketler bu seçimde çok tartışıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siyasi araştırma ve analiz konusunda iddialı olduğunu yakın geçmişten biliyorum" iddiasında bulundu.

"Bu seçim öncesi söylediklerine gerçekten şaşırdım" diyen Övür, seçim günü Soylu'nun şu tahminde bulunduğunu aktardı:

"Araştırma şirketleri ve anketler bu seçimde çok tartışıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun siyasi araştırma ve analiz konusunda iddialı olduğunu yakın geçmişten biliyorum. Bugün değil 2 binli yılların başından beri her seçim öncesi konuştuğumda aşağı yukarı gidişata ilişkin söyledikleri büyük oranda tutardı. Ama bu seçim öncesi söylediklerine gerçekten şaşırdım. Seçim günü bile aynen şöyle diyordu ‘Seçim yüzde 49.50 gibi biter. Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik. Sahada biraz farklı görünse de sonuç böyle olacak gibi. Meclis'teyse rahatız. Cumhur ittifakı 320-325 arası milletvekili çıkartır."

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