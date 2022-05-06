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İçişleri'nden Ümit Özdağ hamlesi: Tüm izinler iptal!

İçişleri'nden Ümit Özdağ hamlesi: Tüm izinler iptal!

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini açıklamasının ardından bakanlıkta izinli personeller göreve çağrıldı, çevik kuvvet sayısı artırıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'na gideceğini söylemesinin ardından bakanlıkta görevli olan tüm polislerin ve güvenlik görevlilerinin izninin sonlandırıldığı ve göreve çağrıldığı öğrenildi. 

Ayrıca bakanlık önünde çevik kuvvet sayısının artırılması talimatı verildiği belirtildi. 

Özdağ, Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Süleyman, heyecanlanma.Ben tek başıma geliyorum.Bir çoğu benim akademide, istihbaratta Öğrencim olmuş sevgili polis kardeşlerimin arkasına saklanma.Ben partigenel başkanı olarak gelmiyorum.Bu iş seninle benim aramda.Yarın karşıma çıkmaya cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum" dedi. 

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Etiketler içişleri içişleri bakanlığı izinler ümit özdağ süleyman soylu
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