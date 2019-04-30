İmamoğlu'ndan Yunan yazara: ''Atatürk'e hakaret eden kişilere...''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan’da İstanbul’da satılacak pidenin fiyatları ile ilgili Halk Ekmek ile çalışma yürüttüklerini, makul fiyata vatandaşlara pidesini sunacaklarını belirterek konuyla ilgili Perşembe günü kamuoyuna açıklama yapılacağını söyledi. Atatürk’e hakaret eden tarihçiye plaket veren vakfa İBB’nin yaptığı yardım konusunun da irdelendiğini ifade eden İmamoğlu, “Önderimiz Atatürk’e hakaret eden kişilere kuruluşlara asla müsamaha göstermeyiz onlarla asla yan yana olmayız” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükşehir çalışanları ve sendika temsilcileri ile Saraçhane'deki İBB binasının avlusunda düzenlenen 1 Mayıs kutlamasının ardından gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İBB tabelasına “TC” ibaresinin eklenmesi ile ilgili soruya “TC sürpriz olmamalı, Türkiye cumhuriyeti sevdamız. Vatanımızı tanımlayan en değerli isim. Türkiye cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye cumhuriyeti yaşayanıyız. Demiştim ya TC'yi çok seviyorum. Onun için burada bir eksiklik vardı onu tamamladık” dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ

Ramazan'da satılacak pide fiyatları ile ilgili de İmamoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Pide fiyatları ile ilgili yetkili olan kurum belediye değil. Ancak belediye olarak şunu yapabiliyoruz. En azından vatandaşımızın makul fiyatlarla pide alabilmesini sağlamak adına Halk Ekmek bu konuda çalışma yürütüyor. Perşembe günü sizlerle paylaşacağım. Umuyorum vatandaşımızı memnun edecek makul fiyatla vatandaşımıza pidesini sunacağız. Ama diğer hususla ilgili esnafların ve odanın yaptığı çalışmayı özellikle Ticaret Odası'nın meclisine sunulduğunu biliyorum. Tahmin ediyorum o da bu hafta açıklanır ama biz Halk Ekmek ile vatandaşımızı daha önceki yıllarda nasıl hizmet veriyorsa vermeye devam edeceğiz.”

ONA BUNA DAĞITACAK PARAMIZ YOK

İmamoğlu'na Atatürk'e hakaret eden tarihçiye plaket veren vakfa İBB tarafından 5 milyon lira yardım yapılması da soruldu. Bu konunun mutlaka irdeleneceğini vurgulayan İmamoğlu “Biz yeni bir dönem başlattığımızı zaten deklare ettik. Nedir o yeni dönem? Az önce kürsüde de söyledim. Bana bile hizmet etmeyin. Bana niye hizmet edeceksiniz ki? Ben belediye başkanıyım. Ben de hizmet etmeye geldim. Burada çalışan herkes İstanbul'a hizmet etmeli. Dolayısıyla o kuruma, vakfa ona buna dağıtacak paramız yok. Elbette faydalı işler yapan kurumlarla kol kola olabiliriz onlara destek olabiliriz o başka bir şey. Ama İstanbul halkının parasının çarçur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Elimizde o ihbar da var o söz konusu olayı da irdeleyeceğiz, araştıracağız. Varsa temelinde bir yanlış hamle gereken işlemi de takip edeceğiz. Ama biz yeni bir başlangıç diye duyurduğumuz bu süreçte kesinlikle İstanbul halkının lehine çıkarına olan işlere paramızı harcayacağız. Önderimiz Atatürk'e hele hele hakaret eden bu tarz süreçlerde bulunan kişilere kuruluşlara asla müsamaha göstermeyiz, onlarla asla yan yana olmayız. Türkiye Cumhuriyeti temel değerlerine ve bu ülkenin kuruluşunun temel doğrularına sahip çıkan herkesle kol kola oluruz” diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Boğaziçi İslam Topluluğu tarafından düzenlenen bir organizasyonda, Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis Önderimiz Atatürk'e “şeytan” demişti. Tzortis’in bu sözlerini öğrencilerin alkışlaması da dikkat çekmişti.