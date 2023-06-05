İsmail Saymaz: ''İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması için tarih verdi!''

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen baş başa görüşmede İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması için tarih verdiğini iddia etti.

Seçimlerden sonra CHP'de yaşanan hareketlilik dikkatle takip ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçenler kulisleri hareketlendirirken gazeteci İsmail Saymaz'dan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin çok çarpıcı iddialar geldi.

Sözcü TV'de konuşan İsmail Saymaz, "Dün Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüştü. Kahvaltı yaptılar. Bugün ben yazımda söyledim. Yazımda veremediğim bilgiyi girişte direkt şimdi vereceğim. İmamoğlu bu görüşmede Kılıçdaroğlu'na 'Partimizin değişime ihtiyacı var' dedi. Ve 'Ben bu değişime önderlik yapabilirim' dedi. Ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu'ndan sonraki dönemde CHP'nin liderliğinde iddia sahibi olduğunu söyledi." dedi.

Devamında Saymaz, "Bunun üzerine ikili, baba-oğul diyeyim; kongre üzerine konuştular. İmamoğlu, kongrenin yerel seçimden önce ve en kısa sürede yapılması gerektiğini savundu. Ve bu kongrede genel başkan dahil bütün yönetim katlarının değişmesi gerektiği hususunu söyledi. Değişim sürecinin önünün açılması gerektiğini söyledi. Yani genel başkan dahil bütün il ve ilçelerden genel başkana bütün makamların değişebileceği demokratik bir sürecin önünün açılmasını istedi. Bunun da yerel seçimden önce ve en kısa sürede yapılmasını istedi. Ve yerel seçime yeni bir CHP ile girilmesini istedi." ifadelerini kullandı.

Ardından Saymaz, "Buna karşılık Kılıçdaroğlu kurultayın, o hani genel başkanın belirleneceği büyük kurultayın yerel seçimden sonraya bırakılması gerektiğini savundu. Fakat iki lider bu hususta anlaşamadılar." dedi.

Konuşmasının devamında Saymaz "Dolayısıyla önümüzdeki günlerde CHP içerisinde böyle bir sıcak gündem başlayabilir. Kılıçdaroğlu önlem olarak grup başkanvekilliğine İmamoğlu'na yakın isimlerden Gökhan Günaydın'ı aldı. Grup başkanı olarak da bir başka lider adayı olan Özgür Özel'i aldı. Bugün MYK açıklandı ya da açıklanacak. MYK'da biz yine Ekrem İmamoğlu ekibinden Gökhan Zeybek'i görebiliriz. Canan Kaftancıoğlu'na yakın isimlerden Zeynel Emre'yi görebiliriz. Ama önümüzdeki süreçte bir olağan kurultay süreci başlayacak ve bu olağan kurultay sürecinde Ekrem İmamoğlu'nu daha önde, daha sık, daha iddia sahibi görebiliriz." şeklinde konuştu.