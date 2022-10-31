İşte altılı masanın sır gibi sakladığı Cumhurbaşkanı adayı

Yaklaşık 7 aydır sürekli toplantı halinde olmasına rağmen 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayını açıklamayan altılı masanın sır gibi sakladığı Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sürpriz bir isim ortaya çıktı.

Bir türlü adayını açıklamayan Millet İttifakı’nda şimdi de Prof. Mehmet Haberal’ın adı konuşuluyor.

Yaklaşık 7 aydır sürekli 6’lı masa toplantısı yapan Millet İttifakı bir türlü adayını açıklamıyor. Partilerin henüz anlaşma zemini bulamadığı bir gerçek.

Ama bir gerçek daha var ki, o da şu:

“ CHP Lideri Kılıçdaroğlu aday olmayı çok istiyor. Ancak bu konuda son sözü söyleyecek olan İyi Parti Lideri Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu’nun, seçimi kazanacağına hiç inanmıyor. “

Hal böyle olunca, başkentte yeni arayışlar başladı.

Son birkaç günde adı gündeme gelen isim ise, Prof. Dr. Mehmet Haberal. Dünya çapında organ nakli uzmanı olan Prof. Dr. Mehmet Haberal, sokaktaki vatandaşın tanıdığı bir isim değil.

Ancak, Prof. Dr. Mehmet Haberal dünya çapında bilinen bir tıp adamı.

2016 yılında Dünya Organ Nakli Derneği Kongresinde oybirliği ile 2018-2020 dönemi için dernek başkanlığına seçildi.

Başkent Üniversitesini kuran Mehmet Haberal, Ergenokon Kumpasında 2 yıl tutuklu kaldı. Aslen Rizeli olan Mehmet Haberal, 2011 yılında CHP’den Zonguldak Milletvekili seçildi. Prof. Dr. Mehmet Haberal, o sırada hapishanede olduğu için, ancak 2 yıl sonra tahliye edilince yemin edip Meclis’te göreve başladı.

Çok faal bir hayatı olan Mehmet Haberal, tüm çevrelerle yakın ilişkide olmakla biliniyor. Mehmet Haberal’ı özellikle İYİ Parti ön plana çıkartıyor. Bir başka iddiaya göre de, Akşener, Mehmet Haberal için kamuoyu araştırması yaptırıyor.

Görünen o ki önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu’na alternatif olacak isimler bol bol tartışılacak.