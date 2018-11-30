İşte CHP'ye İstanbul'u kazandıracak aday

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İstanbul'da her kesimden sempati kazanan biri aday gösterilirse CHP'nin kazanabileceğini yazdı.

Sevilay Yılman, bugünkü "CHP İstanbul’da nasıl bir adayla kazanır?" başlıklı yazısında, "Bir isim vermiyor ama Kemal Kılıçdaroğlu hata yapmayacakmış bu kez ve kesinlikle sahaya bu profildeki bir isimle çıkacakmış." kulisini aktardı.

CHP'nin İstanbul’un eski İl Sekreteri Metin Kaya'nın görüşlerini köşesine taşıyan Yılman, Kaya'nın şu ifadelerini köşesine taşıdı ve "Gerçekten de eğer Kaya’nın tarif ettiği gibi her kesimden sempati kazanan, her kesimden oy alabilecek birini aday gösterebilirse CHP kazanabilir İstanbul’u." dedi.

İşte Yılman'ın köşesine taşıdığı o ifadeler:

“Yanılıyorsun. Ve yanıldığını da göreceksin. Hiç zor değil İstanbul’u almak! Yeter ki biz doğru isimle sahaya çıkalım! Hem AK Parti seçmeninden, yani muhafazakarlardan, hem İYİ Parti’ye, MHP’ye oy veren milliyetçi, hem de HDP’ye oy veren Kürt seçmenden oy alabilecek doğru kişiyle yola çıktığımızda CHP’nin önüne kimse geçemez!”