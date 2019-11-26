İşte kulislerdeki kabine revizyonu iddiası: ''Eski isimlerle yeni kabine''

AK Parti'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabineye parlamentodan isimlerin kaydırılmasına sıcak bakmadığı ve AK Parti iktidarlarının önceki dönemlerinde bakanlık ve milletvekilliği yapmış isimlerin kabineye alınabileceği belirtildi.

Kongre sürecine giren ve bu kapsamda teşkilatlarda revizyonun başladığı AK Parti’de, kabinede değişiklik beklentisi de sürüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabineye parlamentodan isimlerin kaydırılmasına sıcak bakmadığı ve AK Parti iktidarlarının önceki dönemlerinde bakanlık ve milletvekilliği yapmış isimlerin kabineye alınabileceği belirtildi.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre yerel seçimlerden yaralı çıkan iktidar partisinde revizyonun ilk adımı teşkilatlarda atıldı. Kütahya, Manisa, Kırşehir, Amasya, Siirt, Iğdır, Balıkesir ve Çanakkale il başkanları, genel merkezin talebi doğrultusunda görevlerinden istifa ederken, parti kadrolarındaki değişimin genel merkez teşkilatına da yansıyacağı belirtildi.

İktidar çevrelerinde asıl revizyon beklenti ise, kabineye yönelik olarak yaşanıyor. Yerel seçimlerden bu tarafa, bir değişimin gerçekleşeceğine dair beklentilerin yüksek olduğu Cumhurbaşkanlığı kabinesi için, "teknokrat" ya da "sektörden gelenler" diye isimlendirilen, siyaset kökenli olmayan bakanların birkaçı dışındakilerin başarılı olamadığı görüşü yoğun olarak kulislerde dile getiriliyor. Söz konusu bakanlardan, seçmen, milletvekili ya da parti yönetimiyle diyalog kurmaması, talepleri karşılayamaması gerekçeleri ile şikâyetlerin arttığı ifade ediliyor.

PARLAMENTODAN TRANSFERE SICAK BAKILMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise, kabinede değişim için biraz daha bekleyeceği öne sürülürken, olası bir revizyonda kabineye parlamentodan isimlerin kaydırılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

Yeni hükümet sisteminde milletvekillerinin kabineye girmeleri halinde, milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor. AK Parti kulislerinde ise, bu şart nedeniyle Erdoğan’ın partisinin milletvekili sayısında bir eksilme istemediği ve parlamentodan kabineye transferler olması halinde, AK Parti’nin TBMM ihtisas komisyonlarındaki çoğunluğunu kaybedeceği ihtimalini göz önünde bulundurduğu belirtildi.

Erdoğan’ın kurulacak yeni partilere bazı milletvekillerinin de geçme ihtimaline karşılık bu yaklaşımı sergilediği öğrenildi.

ESKİ BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ GÜNDEMDE

Diğer yandan ise partili kaynaklar, mevcut kabinede siyasi kökenli olmayan isimlerin yerine AK Parti iktidarının önceki dönemlerinde bakanlık ve milletvekilliği yapmış isimlerin getirilme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Kabinenin milletvekilleri ve seçmenle arasında oluşan mesafeyi ortadan kaldıracağı düşünülen bu formülün masada olduğu ve Erdoğan tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

