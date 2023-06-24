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İYİ Parti'de Oktay Vural sürprizi

İYİ Parti'de Oktay Vural sürprizi
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Eski MHP'li Oktay Vural, İYİ Parti Olağan Kurultayı’nda partiye katılarak Genel İdare Kurulu’na girdi.

Eski MHP'li Oktay Vural, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği'ne aday gösterildi. Oktay Vural, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'in listesinden İYİ Parti'ye katılmış oldu.

Vural, Bahçeli'nin liderliğindeki MHP'de Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştı. 

Akşener’in hazırladığı listede eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da yer aldı.

Öte yandan listede yer alan diğer isimler şöyle:

Uğur Poyraz

Ümit Dikbayır

Bahadır Erdem

Metin Ergün

Bilge Yılmaz

Ümit Özlale

Mehmet Tolga Akalın

Sevinç Atabay

Ayfer Yılmaz

Ünzile Yüksel

Burak Akburak

Kürşat Zorlu

Ayyüce Türkeş

Ömer Karakaş

Turhan çömez

Buğra Kavuncu

Selcen Hamşıoğlu

Dursun Çolak

Naci Cinisli

Taha Orhun Ertürkmen

Şükrü Kuleyin

Cumali Durmuş

Şükriye Sevinç Çağlayan

Mehmet Aslan

Cem Özdemir

Hayrettin Nuhoğlu

Ayşe Sucu

Hüseyin Özlük

Mustafa Veysel Güldoğan

Berna Sukas

Oktay Vural

Rıdvan Yalçın

Ali Demir

Ahmet Zeki Üçok

Alparslan Yüce

Taner Demirel

Birol Aydemir

Türker Yörüköüoğlu

Sedat Aksakallı

Ece Güner

Yetkin Öztürk

Ali Gökdemir

Erol Karapınar

İmren Tüfekçi

Orkun Kamber

Ayşen Kurt

Emin Yetim

Raşit Emir Süer

İrem Yaman

Fatih Koca

 

Etiketler iyi parti oktay vural kurultay
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