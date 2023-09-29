İYİ Parti'den CHP'ye olay olacak yerel seçim teklifi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yerel seçimler için CHP'ye "10 büyükşehirde aday çıkarmayın" teklifinde bulundu.

İYİ Parti'den CHP'ye 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için dikkat çeken bir çağrı geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, CHP'ye "10 büyükşehirde aday çıkarmayın" teklifinde bulundı.

Yörükçüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı. AK Parti-CHP ikili yarışlarında kazanan her zaman AK Parti oluyor. Bunu 2002’den itibaren her seçimde gördük. Türkiye’yi AK Parti’den kurtarmanın yolu İYİ Parti’yi güçlendirmekten geçer. Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de."

Yörükçüoğlu'nun teklifinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yer almaması dikkat çekti.