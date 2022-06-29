İYİ Partili isim Erdoğan'ın ''maaş'' hamlesi sonrası milletvekillerini ''şov''a davet etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına zammı kabul etmemesine karşılık, “Milletimiz bu durumdayken, zammı kabul etmemeye "şov" diyorlarsa, bütün milletvekillerini şova davet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı maaşına ek bütçeden zam getirilmesinin talep edilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Zammı kabul etmiyorum” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasından sonra, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Cumhurbaşkanı'nın kendine yaptığı zamla birlikte milletvekillerine de yapılacak zammı ben kabul etmiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını “Şov” olarak değerlendiren vekiller için de Dikbayır, “Milletimiz bu durumdayken, zammı kabul etmemeye "şov" diyorlarsa, bütün milletvekillerini şova davet ediyorum” ifadelerini kullandı.