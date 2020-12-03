''Karabağ Zaferi Atatürk’e armağan edilmelidir''

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım günü Karabağ'da 44 gün süren savaş Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Bu konuda Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan çok anlamlı bir mesaj geldi.

BTP Lideri Baş İlham Aliyev’i de etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Karabağ Zaferi'nin Milli Mücadelede ilham kaynağı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edilmesi gerekir” dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş mesajında şunlara yer verdi:

"Bayrakları yarıya indirdiğimiz gün, öte yandan zafer mi kutlayacağız? Karabağ Zaferi Türk'ün Milli Mücadelede ilham kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edilmelidir."