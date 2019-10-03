Karamollaoğlu Davutoğlu ile görüşecek

Temel Karamollaoğlu katıldığı TV5 canlı yayınında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile buluşacağını “Önümüzdeki hafta Sayın Ahmet Davutoğlu ile de görüşeceğim. Daha sonra da sendikalar, meslek odaları gibi sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceğim” sözleriyle ifade etti.

Karamollaoğlu, “Biz kimseden ayrılmadık. Bugün iktidarda olan arkadaşlar bizden ayrıldılar. Dolayısı ile kimse bizi ihanetle suçlayamaz!” dedi.

Sistem tartışmaları için Karamollaoğlu, “Biz Cumhurbaşkanlığı Sistemine değil, ‘adli denetimsiz' Cumhurbaşkanlığına karşıyız” açıklamasını yaptı.