Karamollaoğlu ekonomiyi eleştirdi: Öngörülemezlik ülkemizin...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarı, "Öngörülemezlik ülkemizin bir karakteri haline geldi" sözleriyle eleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Haftalık Basın Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomik krize ve iktidarın politikalarına değinen Karamollaoğlu, "Öngörülemezlik ülkemizin bir karakteri haline geldi. 5'li çetenin en büyük etkisi olan sayın Cumhurbaşkanı rant lobisine pas vermeye devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "sığınmacılar" üzerine tepki gösteren Karamollaoğlu, "Bu konuyu keskin ifadelerle ele almak doğru değil. Ancak bütün sığınmacıların bu memlekette ilelebet kalmasını istemeyiz. Suriye’deki iç savaş önlenmeli." diye konuştu.

Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“2017'de dolar 3,80 liraydı. Bugün itibarıyla 15,30. Geçti, gidiyor. Durduramıyorlar. Kur korumalı mevduat diye ortaya attıkları uygulama ise aslında bunun temel sebeplerinden bir tanesi. Sen bana paranı bozdur yatır ben sana bir takım imkanlar sağlayacağım diyor. Bu ne anlama geliyor.

Siz fiilen dövize daha yüksek bir para ödüyorsunuz. Nasıl olacakta döviz farklı muamele görecek. Bundan kim istifade ediyor. Rant çevirenler tabiri caizse tuzu kuru olanlar. Paradan para kazananlar. Ne yazık ki ne dövizi ne de enflasyonu kontrol altına almış değiller. Nas var dediler ülkemiz daha fakirleşti, daha da yüksek faizler ödemeye mecbur kaldık. Şuan da faizle geçimini sağlayanlar veya faiz lobisi diye adlandırdığımız kesim herhalde en rahat dönemlerini yaşıyorlar.

Orta sınıfın, dar gelirlinin ev sahibi olma hayali artık tamamen tarihe karıştı. Yüzde 0.99 aylık faiz hiçbir dar gelirlinin konut edinmesine imkan sağlayan bir açıklama değil. Dar gelirli bu faizle ev almaya kalksa ayda 30 bin liraya yakın para ödemek durumunda. 2 milyonluk evi düşündüğünüz zaman dar gelirlinin böyle bir teşebbüsüne ihtimal vermiyorum."