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  4. 06 Aralık 2018 23:21

''Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le görüştü''

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'le görüştüğünü söyledi

''Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le görüştü''
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CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulunan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül arasında yaklaşık 3 hafta önce bir görüşme gerçekleştiğini duyurdu.

Selvi, canlı yayında görüşmenin detaylarını şöyle açıkladı:

"Aslında sadece bir görüşme değil, Sayın Kılıçdaroğlu ile kasım ayında yaptığı görüşme var Sayın Abdullah Gül'ün. Daha önce de Ekim ayında Temel Karamollaoğlu ile yapılan bir görüşme var Abdullah Gül ile. Ben onu hem Abdullah Gül kanadına, hem de Karamollaoğlu'nun bizzat kendisin sormuştum. Burada paylaşabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu 'güncel siyasete girmedik, dış politika ağırlıklı olarak görüştük. Dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Demokratik hukuk devleti ve ekonomiyi konuştuk, ancak güncel siyasete girmedik' diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var.

"KARAMOLLAOĞLU'NUN TALEBİYLE..."

Sayın Temel Karamollaoğlu ile olan görüşme ise ekim ayında gerçekleşiyor.

Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşiyor, kendisi onu söyledi. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını konuştuk, ufuk turu yaptık. Görüşmede biz iki kişiydik, Sayın Gül'ün yanında da birisi vardı. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik, gerek olursa da yeniden bir görüşme yapabiliriz, Abdullah Bey bizim eski dava arkadaşımız..."

Hürriyet

kılıçdaroğlu , abdullah gül , hande fırat
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