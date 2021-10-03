Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan, her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyor''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1000 adet market açılması talimatı verdiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan "Her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nin fiyatlarının uygun olduğu ve sayılarının arttırılacağını açıklamasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini.

Bu durumun yegâne kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü."

Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük 1000 kadar market yapılması talimatı verdik" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" ifadelerini kullanmıştı.